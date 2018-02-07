عملیات اجرایی پارک جنگلی۵۰ هکتاری ماکلوان در فومن کلنگ زنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور مسئولان شهرستان فومن کلنگ عملیات اجرایی احداث پارک جنگلی شهر ماکلوان توسط شهرداری این شهر در زمینی به مساحت ۵۰ هکتار به زمین زده شد.

فرماندار فومن در این مراسم ضمن گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر و ایام فاطیمه، اظهار کرد: با توجه به فعالیت ها و اقدامات انجام شده در سال های گذشته رتبه و جایگاه شهرداری ماکلوان از درجه یک به درجه سه ارتقای یافته که این جای تقدیر و تشکر از همه کارکنان شهرداری، شهردار و شورای شهر این شهر دارد.

ضرورت تقویت فیزیکی و مجازی در فومن

حسین اسماعیل پور با بیان اینکه در شهرستان فومن نیازمند تقویت ارتباطات فیزیکی و مجازی هستیم، گفت: خوشبختانه در حوزه ارتباطات فیزیکی یا راه ها با بهسازی و اجرای پروژه ماسوله ماجلان شهرستان از بن بستن خارج شده است.

وی با اشاره به اینکه باید فومن را به مسیرو مقصد گردشگری تبدیل کنیم، خاطرنشان کرد: برای این حرکت نیازمند تقویت زیرساخت ها به ویژه در حوزه مجازی و مخابراتی هستیم.

فرماندار فومن با بیان اینکه متاسفانه در حوزه مخابرات با ضعف مواجه هستیم، تصریح کرد: البته تلاش های بسیاری صورت گرفته ولی هنوز برای برقراری ارتباط با شهرک ماسوله از ارتباطات رادیویی استفاده می شود که در صورت قطعی برق می تواند مشکلات بسیاری را فراهم کند.

پیش بینی اعتبار ۵ میلیاردی برای پارک جنگلی ماکلوان

وی در ادامه به احداث پارک جنگلی شهر مالکوان نیز اشاره کرد و یاداورشد: منابع طبیعی در واگذاری ۵۰ هکتار از زمین های جنگلی این منطقه همکاری و تعامل بسیار خوبی انجام داده اشت.

اسماعیل پور با اشاره به وجود ویژگی های بکر طبیعی و جنگلی در این زمین، تأکید کرد: برای احداث پارک جنگلی در این زمین نیازمند ایجاد تغییرات زیادی نیستیم.

وی همچنین با بیان اینکه در راستای احداث این پارک جنگلی نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاه های شهرستان احساس می شود، افزود: در زمینه ارائه طرح و ایده نیز آمادگی دریافت ایده ها و طرح ها از سوی جوانان خوش فکر فومنی در سایه حفط محیط زیست و منابع طبیعی هستیم.

فرماندار فومن با اشاره به اینکه باید در سایه حفط محیط زیست این پارک برای شهرداری ماکلوان نیز درآمد پایدار و اشتغال ایجاد کند، گفت: برای احداث فاز نخست این پروژه بیش از پنج میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه با احداث این فاز برای ۳۷۰ نفر اشتغال ایجاد می شود، اظهار کرد: در طراحی این پارک علاوه بر مکان های تفریحی باید به حوزه فرهنگی، علمی، تحقیقاتی، مذهبی و امنیتی نیز توجه و طراحی شود.