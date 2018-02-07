قوانین استخدامی نگاه مثبتی به معلولان ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مهدی زاده صبح چهارشنبه در حاشیه مجمع انتخاباتی هیئت ورزش های نابینایان استان اردبیل درجمع خبرنگاران تصریح کرد: در تدوین قوانین یا اشتباهی صورت گرفته یا قانون گذار نگاه مثبتی نداشته است.

وی افزود: در جلسات متعدد با سازمان امور استخدامی کشور این خلا ها مطرح شده و لازم است سازو کار استخدام به نفع معلولان تغییر یابد.

نایب رئیس فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان با ذکر مثالی افزود: در استخدام فرصت برای فرزندان قهرمانان پیش بینی شده در حالی که در وضعیت فعلی خود قهرمان ما شغلی نداشته و ازدواج نکرده است.

هادی زاده افزود: از سویی در استخدامی قهرمان پاراالمپیک مطرح شده در حالی که تعداد قهرمانان پاراالمپیک محدود است و باید به پاراآسیایی نیز توجه شود.

وی همچنین به ضرورت استفاده از ارزش افزوده برای تمامی معلولان اشاره و تاکید کرد: در برخی استان ها به نابینایان و ناشنوایان نیز توجه شده است.

هادی زاده در ادامه به سیاست های جدید فدراسیون اشاره کرد و افزود: از جمله برگزاری دوره های آموزشی تطبیقی در دست اجرا است و امسال برای رشته دوومیدانی اجرا شد.

نایب رئیس فدراسیون ورزش های نابینایان و کم بینایان با اعلام آمادگی این فدراسیون برای برگزاری دوره های دیگر اضافه کرد: از سویی به دنبال تربیت داوران و مربیان و جذب کرسی های بین المللی هستیم.

هادی زاده تاکید کرد: حمایت ورزشکاران در تمامی شهرها مورد تاکید بوده و هر کجا تعداد ورزشکار اندک است بهتر است انفرادی کار کنند.

وی افزود: تقویت ورزش انفرادی به اندازه همگانی در حوزه معلولان قابل اهمیت است و لازم است با همکاری آموزش و پرورش و از طریق مدارس استثنایی آمار نابینایان احصا شده و برای پرورش استعدادهای ورزشی آنها اقدام شود.