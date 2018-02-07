ثبت نام سهام عدالت دیگر انجام نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالقاسم غوابش ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه عنوان کرد: از سال ۸۴ تا ۹۲ شناسایی اقشار مختلف جامعه برعهده اداره کل اقتصاد و دارایی استان بود که در همین راستا با همکاری ۲۰ شرکت تعاونی در ۲۰ شهرستان این ماموریت انجام گرفت؛ در سال ۹۲ اطلاعات تکمیل شده به مرکز کشور ارسال شد.

وی افزود: برای سهام عدالت از جمعیت چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفری استان خوزستان، سه میلیون و ۱۲۴ هزار نفر سهامدار داریم که ۶۶ درصد کل جمعیت استان محسوب می شوند.

معاون اقتصادی امور اقتصاد و دارایی خوزستان تصریح کرد: در هفت ماه گذشته همه افراد ثبت نام کرده، باید به سامانه سهام عدالت در تهران مراجعه و در صورت سهامدار بودن امکان ارسال شماره شبا را در اختیار داشته باشند.

غوابش با تأکید بر اینکه دیگر هیچ ثبت نامی برای سهام عدالت انجام نمی شود، بیان کرد: مردم مراجعات بسیاری به بهزیستی، فرمانداری و اقتصاد و دارایی دارند که هیچ کاری برای آنها انجام نمی شوند؛ ولی می توانند از طریق شماره ۰۲۱۸۳۳۳۸ ستاد سهام عدالت تهران، با کاربران بسیار مشکلات خود را بیان و پاسخگویی لازم را دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه در بخش معاونت اقتصادی کارهای بسیاری انجام می شود، افزود: دو پروژه بهبود رقابت پذیری و بهبود فضای کسب و کار (با شاخص اصلی) خدمات شهری را در زمینه اقتصاد مقاومتی به زودی اجرا می کنیم.

معاون اقتصادی امور اقتصاد و دارایی خوزستان در پایان یادآور شد: مرکز خدمات سرمایه گذاری را در ساختمان این اداره کل راه اندازی کردیم که کلیه خدمت رسانی به سرمایه گذاران خارجی مشتاق به سرمایه گذاری در استان را انجام می دهد و امکانات، تجهیزات و مشاوره های لازم را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهند.