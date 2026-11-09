https://mehrnews.com/x3dyXR ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۵ کد مطلب 7006012 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۹ آبان ۱۴۰۵، ۰:۳۵ میدانداری مردم خمین در شب ۲۵۴ تجدید میثاق با رهبری خمین- در این ویدئو میدانداری مردم خمین در شب ۲۵۴ تجدید میثاق با رهبر معظم انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 7006012 کپی شد مطالب مرتبط شکوه حضور مردم خمین در شب ۲۵۳ تجدیدعهد با رهبر معظم انقلاب ۲۵۴ شب اتحاد و همدلی مردم ارومیه در خیابان نسل به نسل دیار آفتاب پای عهد و پیمان با رهبر انقلاب آیین تشییع شهید گمنام با حضور حماسی مردم محلات در شب ۲۵۲ پایداری میدان داری مردم خمین در شب ۲۵۱ بیعت با رهبر معظم انقلاب گرگانیها در دویستوپنجاه و چهارمین شب تجمع، میزبان شهید خوشنام شدند عهدی زیر باران؛ پیمان مردم گرگان با شهید خوشنام برچسبها خمین تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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