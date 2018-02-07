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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان خبر داد:

صرف اعتبار ۵۷ میلیاردی در حوزه بهداشت و درمان الیگودرز

صرف اعتبار ۵۷ میلیاردی در حوزه بهداشت و درمان الیگودرز

الیگودرز- رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از صرف اعتبار ۵۷ میلیاردی در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الیگودرز خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کوروش ساکی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح پروژه های دهه فجر الیگودرز با اشاره به افتتاح بخش هایی از بیمارستان شهید ولیان الیگودرز اظهار داشت: بخش آی سی یو با ۶ تخت، بخش سی سی یو با ۱۲ تخت وب خش اورژانس این بیمارستان افتتاح شد.

وی با بیان اینکه برای افتتاح این بخش ها ۱۰ میلیارد هزینه کرده ایم، تصریح کرد: در سه حیطه درمان، بهداشت و آموزش ۲۳ تا پروژه در الیگودرز در دست احداث داریم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان از خرید ۲۸ میلیارد تومان تجهیزات پزشکی برای بخش های درمانی و بهداشتی الیگودرز خبر داد و افزود: در مجموع ۵۷ میلیارد تومان در حوزه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی الیگودرز هزینه شده و یا می شود.

کد مطلب 4222176

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