نتایج تکمیل ظرفیت ارشد دانشگاه آزاد فردا اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، امیررضا شاهانی با بیان اینکه زمان ثبت‌نام برای تکمیل ظرفیت مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی براساس سوابق تحصیلی به پایان رسیده است، گفت: نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد فردا و نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی پیوسته و ناپیوسته براساس سوابق تحصیلی طی دو روز آینده اعلام خواهد شد.

وی افزود: متقاضیان می توانند برای اطلاع از نتایج تکمیل ظرفیت، به سامانه این مرکز به نشانی www.azmoon.com مراجعه کنند.

سرپرست مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: ثبت نام تکمیل ظرفیت برای مقاطع کارشناسی آزمون سراسری که برخی رشته های علوم پزشکی نیز در آن جای دارد و مقاطع کاردانی نیز همچنان ادامه دارد.