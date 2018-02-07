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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۵:۴۷

طبق اعلام حفاظت محیط‌ زیست البرز؛

آلودگی هوای کرج و فردیس از مرز هشدار گذشت

آلودگی هوای کرج و فردیس از مرز هشدار گذشت

کرج - طبق اعلام اداره کل حفاظت محیط‌ زیست استان البرز هوای کرج و فردیس از مرز هشدار گذشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام اداره کل حفاظت محیط‌ زیست استان البرز شاخص کیفیت هوای شهرستان کرج ۱۵۸ است که حکایت از ناسالم بودن هوا برای همه گروه‌ها دارد.

شاخص کیفیت هوای شهرستان‌های ساوجبلاغ، فردیس و نظرآباد به ترتیب با قرار گرفتن روی اعداد ۱۴۱ ، ۱۸۸ و ۱۵۲ برای همه گروه‌ها در وضعیت ناسالم قرار دارد.

گفتنی است؛ زمانی که شاخص کیفیت هوا بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ قرار بگیرد وضعیت هوا برای همه گروه‌ها ناسالم می‌شود.

به همین منظور متولیان امر با توجه به افزایش قابل‌توجه بیماری‌های قلبی، ریوی و همچنین افزایش قابل‌توجه علائم تنفسی در کل جمعیت توصیه می‌کنند افراد مبتلابه این بیماری‌ها، سالمندان و کودکان از هرگونه فعالیت فیزیکی خارج از منزل اجتناب کنند.

کد مطلب 4222352

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