عواقب فروپاشی برجام قابل پیش بینی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز چهارشنبه در اظهاراتی درباره هرگونه اقدامی که به فروپاشی توافق هسته ایِ ۱۴ جولای سال ۲۰۱۵ (۲۳ تیرماه ۱۳۹۴) موسوم به «برجام» منتهی شود، هشدار داد.

وزیر خارجه روسیه در این باره اعلام کرد: فروپاشی توافق هسته ای عواقبی به دنبال دارد که امکان پیش بینی آنها نیست.

لاوروف ادامه داد: اتحادیه اروپا هم از مواضع آمریکا درباره توافق هسته ای با ایران راضی نیست و لذا واشنگتن باید به این موضوع دقت داشته باشد.

وی در ادامه پیرامون روابط میان مسکو و غرب نیز افزود: روسیه برای گفتگوهای برابر با غرب آمادگی کاملی دارد و این موضوع را نیز بارها اعلام کرده است. اما این نکته نیز مهم است که اعمال فشار بر روسیه هرگز نمی تواند ما را به دست کشیدن از امور مهم مجبور کند.

رئیس دستگاه دیپلماسی روسیه درباره تحولات سوریه نیز تصریح کرد: آمریکا بدون تحقیق و ارائه هرگونه سند و مدرکی دولت سوریه را به استفاده از تسلیحات شیمیائی متهم می کند. به نظر می رسد که واشنگتن به دنبال تجزیه سوریه است.

لاوروف اضافه کرد: روسیه با همکاری نظامیان اردن در تلاش است تا برخی مسائل مرتبط با منطقه کاهش تنش در جنوب سوریه را حل و فصل نماید. ما کانال های ارتباطی با آمریکا را مفتوح نگه داشته و از آن نیز استفاده کرده ایم و ارتباط با اردن در این راستا هم از نمونه های آن به شمار می رود.