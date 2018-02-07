اعمال محدودیت های ترافیکی در روزهای پایانی هفته در گیلان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین محمدپور اظهار کرد: تردد خودروهای باربری سنگین به جزء حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴ امروز(چهارشنبه) ۱۸ بهمن و از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و یکشنبه ۱۹ و ۲۲ بهمن در جاده قدیم رشت به قزوین و برعکس ممنوع است.

وی افزود : این محدودیت ترافیکی همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ یکشنبه ۲۲ بهمن در جاده اردبیل - آستارا و بالعکس نیز اعمال می شود.

رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به تعطیلات پیش رو و ورود مسافران از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همراه داشتن تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ از وقوع حوادث ناگوار پیشگیری کنند.

