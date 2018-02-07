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۱۸ بهمن ۱۳۹۶، ۱۹:۱۷

رئیس پلیس راه گیلان خبرداد؛

اعمال محدودیت های ترافیکی در روزهای پایانی هفته در گیلان

اعمال محدودیت های ترافیکی در روزهای پایانی هفته در گیلان

رشت- رئیس پلیس راه گیلان از اعمال محدودیت های ترافیکی برای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه و یکشنبه ۲۲ بهمن ماه در محورهای رشت به قزوین و جاده اردبیل - آستارا خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین محمدپور اظهار کرد: تردد خودروهای باربری سنگین به جزء حاملان مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۱۲ تا ۲۴  امروز(چهارشنبه) ۱۸ بهمن و از ساعت ۸ تا ۲۴ روزهای پنجشنبه و یکشنبه ۱۹ و ۲۲ بهمن در جاده قدیم رشت به قزوین و برعکس ممنوع است.

وی افزود : این محدودیت ترافیکی همچنین از ساعت ۸ تا ۲۴ یکشنبه ۲۲ بهمن در جاده اردبیل - آستارا و بالعکس نیز اعمال می شود.

رئیس پلیس راه گیلان با اشاره به تعطیلات پیش رو و ورود مسافران از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و همراه داشتن تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر چرخ  از وقوع حوادث ناگوار پیشگیری کنند.
 

کد مطلب 4222533

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