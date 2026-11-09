به گزارش خبرنگار مهر، بازار رمزارزها در آخرین معاملات خود با کاهش شدید قیمت‌ها مواجه شد و بیت‌کوین و اتریوم پایین‌ترین سطوح قیمتی خود در بیش از دو ماه گذشته را ثبت کردند. این افت در شرایطی رخ داد که سرمایه‌گذاران نسبت به احتمال تشدید مقررات حوزه دارایی‌های دیجیتال در آمریکا ابراز نگرانی کرده‌اند.

بر اساس گزارش رویترز، بیت‌کوین، بزرگ‌ترین رمزارز جهان از نظر ارزش بازار، بیش از ۲ درصد کاهش یافت و به ۷۳ هزار و ۷۰۸ دلار رسید؛ قیمتی که پایین‌ترین سطح آن از ماه اوت تاکنون محسوب می‌شود. اتریوم نیز با افت حدود ۵ درصدی به ۲ هزار و ۲۲۳ دلار رسید و به کمترین قیمت خود از اوت عقب‌نشینی کرد.

یکی از عوامل فشار بر بازار رمزارزها، تحولات سیاسی آمریکا و نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای این کشور عنوان شده است. پیروزی دموکرات‌ها نگرانی‌هایی را درباره احتمال افزایش سخت‌گیری‌های قانونی علیه صنعت رمزارز ایجاد کرده است؛ چراکه برخی از منتقدان شناخته‌شده این صنعت نیز در انتخابات اخیر به مناصب سیاسی راه یافته‌اند.

در کنار تحولات سیاسی، نگرانی‌های امنیتی نیز بر رفتار سرمایه‌گذاران تأثیر گذاشته است. گزارش مربوط به سرقت حدود ۶ میلیارد دلار دارایی دیجیتال از بایننس، بزرگ‌ترین صرافی رمزارزی جهان، در معاملات اخیر فضای احتیاطی را در بازار تقویت کرده است.

مجموع این تحولات باعث شده سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری در بازار دارایی‌های دیجیتال فعالیت کنند و فشار فروش بر رمزارزهای بزرگ افزایش یابد. تداوم ابهام درباره مقررات آمریکا و امنیت صرافی‌های رمزارزی می‌تواند در کوتاه‌مدت بر اعتماد سرمایه‌گذاران این بازار تأثیرگذار باشد.