اوضاع عفرین به تشدید بی ثباتی در منطقه منجر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «اولیگ سیرامالتف» معاون وزیر خارجه روسیه امروز اظهار داشت: اوضاع کنونی شهر عفرین احتمالا به تشدید بی ثباتی در منطقه منجر خواهد شد.

وی با اشاره به حملات ترکیه به شهر عفرین که از ۲۰ ژانویه (۳۰ دی) آغاز شده است، گفت: متاسفانه ما با تنش جدیدی که روز به روز در سوریه در حال افزایش است مواجه هستیم. اختلافات آمریکا و ترکیه بر سر منافع خود در منطقه روز به روز در حال افزایش است.

معاون وزیر خارجه روسیه خاطرنشان کرد: آنکارا سعی دارد ما را قانع کند مبنی بر اینکه عملیات نظامی کشورش در عفرین با تلاش های ترکیه در راستای ایجاد سازش سیاسی در سوریه تناقضی ندارد.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از ۳۰ دی ماه عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا آغاز کرده است.

این در حالی است که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.