دولت بودجه کافی برای مدیریت بحران اختصاص دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری ظهر پنج‌شنبه در دیدار رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با وی که در دفتر جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی نتیجه روح تعاون و همکاری مردم بود. مردم همواره در همه صحنه‌ها حاضر شدند و دین خود را ادا کردند.

وی بیان داشت: شاید در نقاط دیگر دنیا سیستم‌های اداری و تعریف شده‌ای برای حضور مردم باشد اما در ایران مردم مدیران را غافلگیر می‌کنند.

کمک مردم به زلزله زدگان همراه با احساس پاک دینی بود

امام جمعه قم ابراز کرد: حضور مردم در اتفاقاتی همچون زلزله اخیر چشمگیر و همراه با احساس پاک دینی بود و این مسئولیت همه ما را سنگین می‌کند.

وی افزود: داشتن مدیریت جهادی در بحران و پیشگیری از وقوع بحران که مهمتر از اولی است دو مسئولیت کلیدی سازمان مدیریت بحران در دنیا و کشور ایران اسلامی است و باید توجه بیشتری به این دو موضوع داشته باشیم.

آیت الله حسینی بوشهری تصریح کرد: دولت باید بودجه کافی برای مقابله با بحران داشته باشد تا سریع در بحران و شرایط خاص بتوان مدیریت کرد و امدادرسانی با کندی انجام نشود.

پاسخ محکم مردم به دشمنان در راهپیمایی ۲۲ بهمن

وی با بیان این که دلسوزتر از مسئولان نداریم، اظهار کرد: مأمن و پناهگاه مردم فقط نظام اسلامی است و دیگران دلسوز ما نیستند. دشمن به دنبال منافع خود است نه کرامت و تکریم ما و باید نسل جوان و جامعه متوجه این مهم باشند.

نایب رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم افزود: مردم همیشه در صحنه در راهپیمایی ۲۲ بهمن بار دیگر حضور پرشور دیگری را نشان می‌دهند و این پاسخ محکمی به دشمنان است.