به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار ظهر پنجشنبه در دیدار با آیت الله حسینی بوشهری که در محل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد، با بیان اینکه ایران جزو ده کشور پرحادثه در دنیا است، اظهار داشت: فقط روزانه ۶۰ تا ۷۰ زلزله در کشور رخ می‌دهد که بیشتر احساس نمی‌شود و زلزله‌ای که در کرمانشاه رخ داد هر ده سال یک‌بار ممکن است اتفاق بیافتد.

وی بیان کرد: تاکنون ۱۵ هزار کانکس برای زلزله‌زدگان کرمانشاه توزیع شد که ۸۴۰۰ کانس از سوی سپاه، ۲ هزار کانکس از سوی ارتش، هزار کانکس از سوی بنیاد مسکن و بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ کانکس را مردم تأمین کردند.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه برای زلزله‌زدگان ۶ هزار شیر آب قرار داده شده و ۲۸ کیلومتر لوله‌گذاری کرده‌ایم، گفت: بعد از وقوع حادثه ۱۱۰ اکیپ از استان‌ها برای خدمت‌رسانی به کرمانشاه آمدند و ۸۰ درصد مسکن‌ها مرمت شد.

ارزیابی مشکل ۱۲۰۰ مسکن

وی عنوان کرد: بیش از ۱۲۰۰ مسکن زلزله‌زده در کرمانشاه ارزیابی شد و مشکل هر کدام از این منازل بررسی شد.

نجار افزود: علاوه بر سرپل زهاب ما در شهرستان‌های دیگر هم شاهد زلزله بودیم و بار سنگینی را متحمل شدیم.