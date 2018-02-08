جرج دبلیو بوش: روسیه در انتخابات آمریکا مداخله کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، «جرج دبلیو بوش» رئیس جمهوری اسبق آمریکا از حزب جمهوریخواه، امروز پنجشنبه مدعی شد «شواهد کاملا مشخصی مبنی بر دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۶ آمریکا وجود دارد».

درحالی که وی نامی از «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا به میان نیاورد، با کنایه از سیاست مهاجرتی و همچنین گرمی روابطش با روسیه انتقاد کرد.

بوش همچنین دخالت بیگانگان در سیستم انتخاباتی آمریکا را مشکل‌آفرین عنوان کرد و گفت: دموکراسی فقط زمانی که مردم به نتایج این سیستم اعتماد کنند، خوب است.

وی درعین‌حال مدعی شد «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهوری روسیه به دنبال احیاء هژمونی اتحاد جماهیر شوروی سابق است.