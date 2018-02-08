ترافیک در آزادراه کرج-قزوین/ مه گرفتگی در برخی محورها

به گزارش خبرگزاری مهر، پلیس راه راهور ناجا، وضعیت جوی و ترافیکی جاده ها و محورهای پرتردد کشور تا ساعت ۱۷ روز پنج شنبه ۱۹ بهمن ۹۶ را اعلام کرد.

بارش برف

استان کرمان(محورهای کرمان-بم، کرمان-شهداد، چترود- راور و گردنه سیرچ)

بارش پراکنده باران

گلستان(اکثر محورها)

مه گرفتگی همراه با کاهش دید

استان گلستان (محورهای آزادشهر-شاهرود، گرگان-شاهرود و گردن هی خوش ییلاق)

مازندران محور چالوس محدوده هزارچم

ترافیک نیمه سنگین

باند شمالی آزادراه تهران کرج(از گرمدره تا پل فردیس)

باند شمالی آزادراه کرج قزوین(از پل فردیس تا مهرویلا)

سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار می باشند.