دو طرح تولیدی - صنعتی در دزفول به بهره برداری رسید 

به گزارش خبرنگار مهر، مهراب عبدالهی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول عصر امروز در آیین افتتاح این طرح ها در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از این طرح ها کارخانه آسفالت بوده که با سرمایه گذاری ۳۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی در روستای کهنک بخش چغامیش دزفول به بهره برداری رسید.

وی با بیان اینکه ظرفیت تولید این کارخانه ۱۲۰ تن آسفالت در روز است، افزود: این کارخانه یکی از پیشرفته ترین کارخانه های تولید آسفالت در خوزستان بوده که زمینه اشتغال ۱۰ نفر را فراهم کرده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول گفت: امروز همچنین یک شرکت تولید دیواره های بتنی و تیر برق با سرمایه گذاری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال در شهرک حمزه دزفول به بهره برداری رسید.

عبدالهی تصریح کرد: این شرکت برای ۲۵ نفر اشتغالزایی ایجاد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز همچنین هفت طرح در بخش کشاورزی دزفول با حضور مسئولان محلی شهرستان افتتاح شدند.

این طرح ها شامل یک سردخانه و انبارداری زیر و بالای صفر درجه و یک واحد ذرت پوست گیری در روستای ماهور، شبکه های فرعی آبیاری در شهر صفی آباد به طول ۷۰۰ متر، طرح آبیاری تحت فشار با ارائه اعتبار دو میلیارد و ۷۶۰ میلیون ریال از محل اعتبارات دولتی بلاعوض و سرمایه یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بخش خصوصی در روستای سبیلی و سه واحد گلخانه صنعتی در روستاهای المهدی بخش چغامیش و روستای سنجر دهستان بنوار ناظر هستند که در هشتمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی به بهره برداری رسیدند.

در دهه فجر امسال ۱۱ واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری ۷۱۰ میلیارد ریال در این شهرستان افتتاح و یا کلنگ زنی می شوند.

