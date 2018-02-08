واگذاری ۱۲۰واحد مسکن مهر به مددجویان بهزیستی در بیرجند

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۱۲۰ واحد مسکن مهر به خانواده‌های دارای دو فرزند معلول در بیرجند واگذار شد.

علی عرب‌نژاد، مدیر کل بهزیستی خراسان‌جنوبی در این مراسم گفت: کل این پروژه واگذاری ۲۵۲ واحد مسکن مهر بوده است که در این فاز ۱۲۰ واحد واگذار می‌شود.

وی اظهار کرد: برای این ۱۲۰ واحد ۷۷ میلیارد ریال در نظر گرفته شد که ۳۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان آورده خانواده مددجو و ۳۰ میلیون تومان نیز تسهیلات بانکی بوده است.

مدیر کل بهزیستی خراسان‌جنوبی بیان کرد: چهار میلیون تومان نیز کمک بلاعوض بهزیستی به مدد جویان در این زمینه بوده است.

عرب نژاد یادآور شد: زیر بنای هر واحد ۸۵ تا۹۰ متر با مشاعات ۱۲۰ متر می باشد.