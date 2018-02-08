به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی‌فر عصر پنجشنبه در حاشیه اختتامیه بیست و هفتمین دوره رقابت‌های بین‌المللی بدمینتون جام فجر که در سالن ورزشی مادران و کودکان زنجان برگزار شد، در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه زنجان جزو استان‌هایی است که در حوزه ورزش از زیرساخت‌های مطلوبی برخوردار است، افزود: علاوه بر زیرساخت‌های مطلوب، زنجان در بحث بدمینتون یکی از پایگاه‌های مهم کشور است.

وی با یادآوری اینکه زنجان در رشته بدمینتون حرف‌های زیادی برای گفتن داشته و از وجود استعدادهای خوبی در این رشته برخوردار است، ادامه داد: با توجه به جایگاهی که زنجان در رشته بدمینتون دارد، تاکید ما به فدراسیون بدمینتون این بود که هر سال امکان میزبانی رقابت‌های بین‌المللی در این استان فراهم شود.

سلطانی‌فر در ادامه با اشاره به اینکه بدمینتون جزو رشته‌هایی است که استعدادهای خوبی در کشور به فعالیت در این رشته مشغول‌اند، اظهار کرد: این امیدواری وجود دارد که در آینده شاهد درخشش قهرمانانی در این رشته به واسطه حضور در رقابت‌های جهانی و آسیایی باشیم.

وزیر ورزش و جوانان با بیان اینکه ارائه کمک‌های ویژه به هیئت‌های ورزشی در دستور کار وزارتخانه قرار دارد، خاطرنشان کرد: حمایت و تقویت هیئت‌های ورزشی به عنوان بازوان فدراسیون‌ها از رویکردهای اصلی وزارت ورزش و جوانان است.