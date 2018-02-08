مالیات و ارزش افزوده چالش اصناف است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی پیرزاده شامگاه پنجشنبه در جریان روند شفاف سازی انتخابات اتحادیه پوشاک با بیان اینکه در پاسخ به شکایات مطرح شده از تهران نامه ای برای اصناف زده شد ؛ به محتوای نامه مذکور اشاره کردو گفت: در نامه ذکر شده است که با توجه به اینکه انتخابات اتحادیه پوشاک براساس عضویت هزار نفری اعلام شده است و در زمان رای گیری ثابت شد که تعداد اعضای این صنف از هزار نفر بیشتر بوده است و نسبت به انتخابات مجدد این اتحادیه اقدام شود.

وی در پاسخ به اعتراضات بیان شده اعضا در جلسه که شفاف سازی بیشتر در این زمینه را خواستار بودند ؛ اظهار داشت : در زمان اجرای روند انتخابات ۱۸ نفر داوطلب شدند که از این میزان ۱۵ نفر به عنوان عضو و سه نفر مابقی باید به عنوان بازرس معرفی می شدند.

پیرزاده با بیان اینکه در اتحادیه های بیش از هزار نفر تعدا داوطلبان باید به ۱۲ نفر برسد ، یادآور شد : با استعفای این افراد تعداد داوطلبان در انتخابات از حد نصاب خارج شد؛ به همین خاطر نتوانستیم انتخابات را برگزار کنیم.

وی با بیان جزئیات بیشتر در این خصوص عنوان کرد : صنوفی که تعداد آنها به حد نصاب لازم برای تشکیل اتحادیه نرسیده باشد باید در اتحادیه همگن ادغام شوند.

رئیس اتاق اصناف ساری در خاتمه به حضور خود در اتاق اصناف کشور اشاره کردو افزود: مشکلات اصناف همچون مالیات و ارزش افزوده به صورت گسترده در این اتاق مطرح و به شکل وسیع کارشناسی و بحث می شود.