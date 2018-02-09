به گزارش خبرنگار مهر، هومن افاضلی شامگاه جمعه، پس از تساوی تیمش برابر تیم فوتبال سپاهان اصفهان با اشاره به مجموعه نقش جهان اظهار داشت: به مجموعه سپاهان و همچنین به اصفهان تبریک میگویم به خاطر مجموعه نقشجهان؛ این مجموعه مایه افتخار کشور ماست و امیدوارم به زودی نواقص کوچکی نیز که دارد برطرف شود.
وی با در ارتباط با روند بازی افزود: بازی پیچیدهای بود، انتظار بازی سختی را داشتیم و می دانستیم قصد سپاهان فشار آوردن است ولی ما نیز برای کنترل بازی برنامه داشتیم.
سرمربی نفت روند تیمش را رو به جلو توصیف کرد و ادامه داد: خوشبختانه تیم ما هفته به هفته از لحاظ هجومی بهتر می شود و این بازی برای ما یک قدم رو به جلو است.
وی پیرامون سپاهان و شرایط این تیم افزود: سپاهان جزو باشگاه های بزرگ ایران است و امیدوارم شرایطش بهبود پیدا کند و از این وضعیت خارج شود.
افاضلی تساوی را نتیجه عادلانهای دانست و ادامه داد: در مجموع با توجه به بازی ۲ تیم و موقعیتهای آنها فکر میکنم تساوی نتیجه عادلانه ای بود.
وی با بیان اینکه مربیگری نفت برایم لذت بخش است، گفت: من تیمهای سختتری را دیدم مثل تیم ملی ۱۸ سال و یا صبای قم و نفت تهران تیم خوبی است که مربیگری آن برایم لذتبخش است؛ اگر در صبای قم مربیگری کنید قدر دیگر تیم ها را می فهمید.
سرمربی نفت در ارتباط با برنامه نفت برای این دیدار افزود: من به اندازه کافی در فوتبال تجربه دارم و می دانم که تیمی که زیر فشار روانی است و باید به هر قیمتی برنده شود چگونه بازی می کند و ما چگونه باید در مقابل آن بازی کنیم، در مجموع ما برای برد آمده بودیم.
وی در تمجید از خط دفاعی تیمش گفت: در این دیدار سپاهان موقعیت چندانی نداشت و از سویی نفت در هفته اخیر گل های کمتری خورده و این نشان میدهد خط دفاعی ما آنقدر مطمئن هست که فشار دیگر تیمها را تحمل کند.
افاضلی فوتبال را یک پکیج از فاکتورهای مختلف تعریف کرد و افزود: شرایط مالی، شرایط روحی، شرایط فنی و غیره وقتی آشفته باشد مربی نمی تواند کاری از پیش ببرد ولی خوشبختانه باشگاه ما تا الان از عهده تعهدات خود برآمده و تمرکز بازیکنان در زمین است نه در مسائل دیگر.
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