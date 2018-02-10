اعلام مسیرهای راهپیمایی ۲۲ بهمن در گلستان/ دعوت برای حضور حداکثری

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی سراسری روز ۲۲ بهمن در ۴۵ نقطه استان گلستان، برگزار می‌شود.

براساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، راهپیمایی شهر گرگان از ساعت ۱۰ صبح روز ۲۲ بهمن ماه آغاز و مسیر راهپیمایی از چهارراه میدان به سمت میدان شهرداری و سپس به سمت خیابان شهدا خواهد بود.

سخنران راهپیمایی در مرکز استان، منوچهر متکی، معاون امور بین‌الملل مجمع تقریب مذاهب‌اسلامی است.

مسئولان و گروه های مختلف در استان، ضمن اعلام آمادگی برای شرکت در این مراسم، از مردم برای حضور حداکثری در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کردند.

آیت الله سیدکاظم نورمفیدی، نماینده ولی فقیه در استان گلستان، خطاب به مردم شریف استان در رابطه با حضور گسترده در تظاهرات ۲۲ بهمن اظهار کرد: بار دیگر ۲۲ بهمن فرا رسیده است، یوم الله ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ سرآغاز حیات طیبه برای ملت ستمدیده ایران است که قرن ها زیر یوغ حکومت های فاسد و شاهنشاهی بسر می بردند.

در پیامی هم که از سوی دفتر امام جمعه گرگان، منتشر شده، آمده است: امسال باید راهپیمایی ۲۲ بهمن با حضور گسترده مردم مخصوصاً با حرف هاییاخیر ترامپ در حمایت از اغتشاشگران زده، قوی تر از سال های قبل برگزار شود.

توصیه این است که همه اقوام ، چه زن و چه مرد، تمام افرادی که در این استان زندگی می کنند همه در کنار هم یکدل و یک زبان در راهپیمایی حضور داشته باشند و بار دیگر ضمن تجدید میثاق با آرمان های امام و رهبری و خون شهدای انقلاب اسلامی ایران از کشورشان و نظام و انقلابشان دفاع کنند و اعلام کنند ما پای این درخت پاکیزه انقلاب ایستاده ایم و اجازه نمی دهیم دشمنانمان و آن هایی که سابقه دشمنی با نظام را دارند خدشه ای بر درخت طیب و پاکیزه انقلاب وارد کنند.

اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان در بیانیه‌ای از آحاد مردم برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه دعوت کرد.

متن این بیانیه بدین شرح است: بیست و دوم بهمن ماه، تجلی پیروزی حق بر باطل و غلبه خون بر شمشیر و یادآورِ ثمره مجاهدت ها و مبارزات طولانی یک ملت مسلمان و انقلابی است که برای استقرار احکام کامل‌ترین دین خدا از جان و مال خویش گذشتند. این روزِ بزرگ، جشن ملتی با ایمان، مصمم و انتخابگر است که از پرچم سربلند انقلاب اسلامی و شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» خود در گردنه ها و منزلگاه های دلهره آور تاریخ، هم چون جانِ شیرین، حراست کرده و آن را گرامی داشته اند.

پیروزی این انقلاب بزرگ با طرحی نو و مستقل در برابر الگوهای شیطانی چپ و راست، نمی‌توانست برای استکبار جهانی قابل تحمل باشد از این رو دشمنان اسلام و قرآن با تحمیل جنگ و انواع ترفندها، توطئه‌ها و فتنه‌ها، کوشیدند این نظام مردمی و الهی را تضعیف کنند. با این حال رهبری هوشنمدانه حضرت امام خمینی(ره) و خلف صالحش حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای(مد ظله‌العالی) و حضور آگاهانه و با بصیرت ملت نستوه ایران در صحنه موجب شد شجره طیبه انقلاب اسلامی هر سال تناورتر و ثمرات فرهنگی، علمی، فنی و اقتصادی آن پربارتر شود. استقلال حقیقی و کامل استوار شده و دشمنان سلطه گر، ناکام از نقشه ها، توطئه ها و عملیات خود انگشت حسرت به دهان گرفته اند.

انقلاب اسلامی ایران، در حالی وارد چهلمین سال پیروزی خود می‌شود که چهره واقعی و پلید آمریکای جنایتکار و شیطان بزرگ روزبه‌روز نمایان‌تر و تحقق وعده الهی بنیان‌گذار کبیر انقلاب مبنی بر پیروزی ملت‌های مظلوم و مستضعف بر مستبدان و مرتجعان عالم عیان‌تر می‌شود. امروز آمریکا و متحدان نادانش در منطقه با شکست مواجه شدند و اکنون در پی ایجاد دوقطبی های کاذب و فروپاشی وحدت و یکپارچگی ملی و متزلزل ساختن اعتماد متقابل مردم و نظام هستند اما غافل از اینکه مردم دلسوز و فداکار این سرزمین برای به ثمر نشاندن این انقلاب خون های زیادی را هدیه کردند و با وجود مشکلات و سختی های فراوان صف خود را از براندازان و بدخواهان نظام جدا کرده و تا پایان جان در راه آرمان های انقلاب ایستادگی می کنند.

کارکنان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان همچون ملت قدر شناس ایران، با تبریک ایام الله دهه فجر و سی ‌و نهمین سالگرد انقلاب اسلامی بار دیگر همگام با جامعه کار و تولید و تعاونگران، ضمن اعلام حضور خود در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن، از آحاد ملت بزرگوار ایران برای حضور تماشایی و شرکت در این راهپیمایی الهی و آرمانی که بدون شک مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی است، دعوت به عمل می‌آورد.

مسیرهای راهپیمایی در گرگان و سایر نقاط استان به شرح ذیل است:

گرگان- محل تجمع چهاراه میدان- خیابان امام خمینی(ره) - فلکه شهرداری چهارراه شهدا- ساعت ۱۰

شهر سرخنگلاته(گرگان)- از مقابل مرکز بهداشت تا مسجد جامع- ساعت ۱۰:۳۰

شهر قرق(گرگان)-از مسجد جامع تا گلزار شهدا- ساعت ۱۰

مینودشت- از میدان حضرت امام خمینی (ره ) به سمت مصلی محمد رسول الله (ص) - ساعت ۱۰

شهر دوزین (مینودشت) - از مسجد جامع به سمت مصلی نماز جمعه- ساعت ۱۱

صفی آباد (مینودشت) -از مسجد جامع به سمت جاده اصلی- ساعت ۱۱

قلعه قافه(مینودشت)- از روستا به سمت امامزاده سکینه خاتون- ساعت- ۱۰:۳۰

کلاله- از مسجد جامع به سمت میدان حضرت امام خمینی(ره)- ساعت- ۱۰

شهر فراغی (کلاله)- -از مصلی به سمت گلزار شهدای گمنام- ساعت ۱۰

شهر اینچه برون- از مقابل بخشداری تا مصلی نماز جمعه- ساعت ۱۰

روستای داشلی برون(اینچه برون)- از مسجد عرفانی تا مسجد جامع- ساعت ۱۰

روستای کرند(اینچه برون )- از چهار راه عرفانی تا میدان وحدت- ساعت ۱۰

آزاد شهر- از مقابل سپاه تاحسینیه اعظم- ساعت۱۰

شهر نوده خاندوز (آزادشهر)- از مسجد جامع تا میدان ولیعصر (عج) ساعت ۱۰:۳۰

نگین شهر(آزادشهر)- از مسجد المهدی تا مسجد صاحب الزمان (عج) ساعت ۱۰:۳۰

بندر گز- از ابتدای بلوار شهید جلیلی به سمت گلزار شهدا- ساعت ۱۰:۳۰

شهر نوکنده(بندرگز)- از مقابل شهرداری به سمت مصلی- ساعت۱۰:۳۰

ترکمن- از میدان مختومقلی تا چهارراه شهید کاسب - ساعت ۱۰

گمیشان- از میدان امام خمینی(ره) تا چهارراه قائم- ساعت ۱۰

سیمین شهر(گمیشان)- از سه راه (بلوار) بخشداری تا بانک کشاورزی- ساعت ۱۰

گنبدکاووس- از مسجد قائمیه بسمت فلکه مرکزی به سمت پارک قابوس- ساعت- ۱۰

رامیان- از مسجد جعفری تا شهرداری- ساعت ۱۰

دلند (رامیان) - از مصلی تا گلزار شهدا- ساعت ۱۰

خان¬ببین(رامیان) - از کلانتری بطرف شهرداری- ساعت ۱۰

تاتار علیا(رامیان)- از میدان وحدت بطرف مصلی- ساعت ۹

زینب آباد (رامیان) - از مسجد جامع بطرف گلزار شهدا- ساعت ۹

توران فارس(رامیان)- از میدان شهدا تا سالن ورزشی امام علی (ع) وبالعکس- ساعت ۹

علی آبادکتول- از مسجد محمدیه تا میدان ولایت- ساعت ۱۰

شهر فاضل آباد (علی آباد)- از مسجد المهدی (عج) تا گلزار شهدای گمنام- ساعت ۱۰:۳۰

شهر سنگدوین(علی آباد)- از مسجد محمد رسول ا... (ص) به سمت مسجد صاحب الزمان(عج)- ساعت ۱۰

شهرمزرعه کتول(علی آباد)- از حوزه بسیج تا میدان امام حسین (ع) - ساعت ۱۰

قره بلاغ(علی آباد) - از حوزه علمیه تا مدرسه شهید آرمک چوبین- ساعت۹:۳۰

شیرنگ علیا(علی آباد) - از حوزه بسیج تا دبیرستان حضرت زینب (س)-ساعت ۱۰

آق قلا- از میدان وحدت تا میدان قدس- ساعت- ۱۰

انبارالوم(آق قلا)- از بخشداری تا گلزار شهدای گمنام -ساعت ۱۰

کردکوی- از میدان انقلاب تا گلزار شهدا-ساعت ۱۰

روستای یساقی(کردکوی)- از مسجد جامع تا ابتدای خیابان امام خمینی (ره) - ساعت ۹

روستای دنگلان(کردکوی)- از مسجد صاحب الزمان(عج) تا بانک کشاورزی- ساعت ۹

روستای مهترکلاته(کردکوی) - از مسجد جامع بسمت سالن ورزشی شهدا- ساعت ۹

مراوه تپه- از مسجد امام علی(ع) تا میدان مرکزی(میدان مختوم قلی)- ساعت ۱۰

گلیداغ(مراوه تپه)- از میدان مرکزی تا مصلی نماز جمعه- ساعت ۱۰

قازان قایه (مراوه تپه)- از مقابل مدرسه سارلی بابا تا میدان مرکزی شهدا- ساعت ۱۰

گالیکش- از تقاطع گلزار شهدا تا پارک شهدای گمنام- ساعت - ۱۰

روستای ینقاق (گالیکش)- از ابتدای روستا تا انتها روستا- ساعت ۱۰

روستای صادق آباد (گالیکش)- از مسجد امام جعفر صادق (ع) تا خیابان اصلی- ساعت ۱۰