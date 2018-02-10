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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۰:۵۳

انور عشقی اعلام کرد:

سرنگونی جنگنده اسرائیلی قواعد بازی را تغییر می دهد

سرنگونی جنگنده اسرائیلی قواعد بازی را تغییر می دهد

انور عشقی ژنرال بازنشسته سعودی که تاکنون دیدارهای متعددی با مسئولان اسرائیلی داشته به سرنگونی جنگنده اسرائیلی به وسیله سامانه دفاعی سوریه واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «انور عشقی» ژنرال بازنشسته سعودی و مدیر مرکز پژوهش های راهبردی و حقوقی خاورمیانه در واکنش به سرنگونی جنگنده و یک بالگرد اسرائیلی به وسیله سامانه دفاعی ارتش سوریه اعلام کرد که سرنگونی جنگنده اف ۱۶ اسرائیل در سوریه قواعد بازی در خاورمیانه را تغییر خواهد داد.

این اظهار نظر در حالی مطرح شده که او یک روز قبل در توییتر خود نوشته بود اسرائیل به عمق خاک سوریه نفوذ کرده و تأسیسات ایران، حزب الله و سوریه را هدف قرار داده است. در عین حال این ژنرال سعودی با لحنی طعنه آلود گفته بود جبهه مقاومت در این میان کجا بوده است.

انور عشقی یکی از چهره های شناخته شده سعودی است که بارها با مسئولان اسرائیلی دیدارهایی داشته و گفته بود اگر پرونده فلسطین و اسرائیل حل و فصل شود امکان عادی سازی روابط با این رژیم وجود دارد.

امروز در پی حمله جنگنده های اسرائیلی به خاک سوریه، سامانه دفاع هوایی سوریه موفق شد یک جنگنده اف ۱۶ اسرائیل را مورد هدف قرار دهد که این جنگنده در الجلیل سرنگون شد. بر اساس گزارش های رسانه ای یک بالگرد اسرائیلی هم در مزارع شبعا در لبنان سرنگون شده است.

کد مطلب 4223997

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