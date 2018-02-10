به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری لرستان، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری پیش از ظهر شنبه در شورای قضایی لرستان با اشاره به آیه «وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا» اظهار داشت: در ۱۴ قرن پس از پیدایش اسلام، همه فراز و نشیب ها و همه حوادثی که اتفاق افتاد، چون در زمره باطل بود از بین رفت و آنچه که باقی مانده اسلام است، اصولا باطل در ذاتش زهوق است، اسلامی که به حق است باقی است.

وی تصریح کرد: توفیق است برای ما که در عصری حیات و زندگی مان قرار گرفته که تحت لوای اسلام و حکومت قرآن و هدایت ولی فقیه بتوانیم از آثار و برکات ارزشمند این انقلاب اسلامی بهره بجوییم.

یکی از ویژگی های لرستان یکدست بودن در ولایت پذیری و تبعیت از ولایت است

دادستان کل کشور با بیان اینکه حقیقتا توفیقی است اگر بتوانیم این فرصت گران بها را قدر بنهیم و به تکالیف و وظایفی که در نظام جمهوری اسلامی بر عهده ما گذاشته شده عمل کنیم، تصریح کرد: اساس حکومت قضاوت است و بخش های دیگر جنبه اجرایی دارد، برای قاضی در شریعت مقدس اسلام شرایطی گذاشته شده که برای هیچ صنف دیگری دیده نشده است؛ اگر عهد نامه مالک اشتر که منشوری از حکومت حقه الهی است را ملاحظه کنید، آن جا که امام علی(ع) کارگزاران را تقسیم بندی می کند به انواع مختلف، به امر قضا که می رسد مطالب عجیب و کوبنده ای دارد.

حجت الاسلام منتظری خطاب به دادستان ها و روسای دادگستری های شهرستان های لرستان با تاکید بر اینکه وظیفه خود می دانم به عنوان یک عضو کوچک در دستگاه قضایی از زحمات شما که در سنگر مدیریت محاکم و دادسراها در استان شهیدپرور و ولایتمدار لرستان خدمت می کنید تقدیر و تشکر کنم، افزود: هرچند که لرستان استان محرومی است اما محرومیت را تنها نباید در وضعیت اقتصادی ببینیم، از این جهت محروم است اما امتیازات فراوانی هم دارد، آنها را نباید نادیده گرفت.

وی ادامه داد: خداوند همه نعمت ها را یکجا نمی دهد و نعمت ها را بین مناطق مختلف تقسیم می کند، یکی از ویژگی های لرستان یکدست بودن در ولایت پذیری و تبعیت از ولایت است، صفا و صمیمتی که در مردم است یک سرمایه است، خدمت به این مردم ارزش است.

۲ شاخص مدیریت مطلوب اسلامی

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه دو ملاک را امام علی(ع) برای مدیر خوب معرفی کرده است، این دو شاخص از مهم ترین شاخص های مدیریت خوب است، مدیریت اجرایی و قضایی در هر سطحی که باشد اگر این دو شاخص را داشته باشد مدیریتی مطلوب است، گفت: نخستین شاخص برنامه ریزی است، مدیر باید با تدبیر و دوراندیشی تصمیم بگیرد، دومین شاخص دوری گزیدن از زیاده روی است، از حد و مرز هر کاری خارج نشدن، اگر انسان کم کاری داشته باشد در مدیریت اش ضعف دارد اگر از حد و مرز هم فراتر رود بازهم در مدیریت ضعف دارد.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه به تعبیری که امروز داریم، از افراط و تفریط باید اجتناب کرد، یکی از آسیب های جدی که در مدیریت های امروز می بینیم عدم توجه به این نکات است، مدیران ما یا افراط می کنند یا تفریط، تصریح کرد: امروز در مسئولیت قضایی تنها به امر قضاوت شرعی و قانونی بسنده نمی شود، بلکه در قانون یک مسئولیت ها و وظایفی به عهده دستگاه قضایی گذاشته شده است، سازمان بازرسی که یک سازمان اثرگذار در سلامت دستگاه ها است این دستگاه سبقه قضایی ندارد ام به موجب قانون مسئولیت اش با قوه قضاییه است، دادستانی یکسری مسئولیت ها دارد، از جمله دفاع از حقوق عمومی که سبقه قضایی ندارد اما به عهده دستگاه قضا است، حضور و تاثیرگذاری دادستان کل در مسائل اقتصادی کشور، حضور در شورای پول و اعتبار و شورای عالی بورس از جمله این وظایف است.

کمبود اعتبار و فضا در دستگاه قضا یک آسیب جدی است

وی با تاکید بر اینکه این حضور فلسفه و پیامی دارد که باید توجه کرد، امروز دستگاه قضایی ما صرف مسئولیت امر قضا را عهده دار نیست بلکه مسائل بیشتری را عهده دار است، افزود: ما در مدیریت کشور می توانیم نقش داشته باشیم، نظارت، پیگیری و مراقبت می توانیم داشته باشیم.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه خطابم به دادستان ها است که توجه به مسئولیت سنگین خود داشته باشند، من زمانیکه قرار بود به دادستانی کل بیایم از پذیرفتن این مسئولیت به شدت اِبا داشتم چون می دانستم چه بار سنگین و چه مسئولیت خطیری است، ادامه داد: مدتی در دادستانی کل معاون اول بودم و کاملا شناخت داشتم، خصوصا بعد از قوانین جدید در آیین دادرسی می دیدم بار سنگینی برعهده دادستان ها گذاشته شده است، با صحبتی که با رئیس قوه قضاییه داشتیم عمده اِبای من این بود که نیروی لازم را نداریم.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه از روزی که آمدم تلاشم این بوده بتوانیم بخشی از وظایف سنگینی که قانون به عهده ما گذاشته را جامه عمل بپوشانیم، ادامه داد: متاسفانه ابزار لازم را در اختیار نداریم، حتی با کمبود مکان مواجه هستیم، اتاق کافی نداریم تا مسئول و مجری خود را مستقر کنیم، برای دادیارهای خود با کمبود شدید مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: این کمبودها متاسفانه یک آسیب جدی است که در مجموعه دستگاه قضا داریم، اشراف من بر کمبودها به گونه ای است که هیچگاه خودم را از این جهت مقبول نمی بینم، همه بخش های قوه این کمبود را دارند.

متاسفانه دولت و مجلس همکاری لازم را برای رفع کمبودهای جدی قوه قضاییه ندارند

وی با تاکید بر اینکه متاسفانه دولت و مجلس هم همکاری لازم را برای رفع کمبودهای جدی قوه قضاییه ندارند، در اعتبار و بودجه به شدت مشکل داریم، در استخدام قاضی تا حدودی رفع مشکل شده اما هنوز هم مشکل داریم، در ارتباط با کادر اداری به شدت مشکل داریم، همین اجازه استخدامی که داده شده با اعتباری که در اختیار نداریم محقق نمی شود، افزود: آن همکاری لازمی که دولت محترم باید با دستگاه قضا برای رفع نیازها داشته باشد، ندارد.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه اگر بخواهیم مجموعه وظایف و مسئولیت هایی که به عهده دستگاه قضا است را با توانمندی بالفعلی که داریم بسنجیم فاصله زیاد است، باید کار جهادی کنیم، بیش از آنچه که تکلیف قانونی به عهده ما است عمل کنیم، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود فرمودند دستگاه قضایی باید ۱۰۰ درصد انقلابی باشد، انقلابی را معنی کردند، یکی از آن پارامترهایی که باید در کارمان لحاظ کنیم این است که جهادی کار کنیم، دوستان و همکاران خود را تشویق کنید تا کار به صورت انقلابی انجام شود.

حجت الاسلام منتظری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه تعاون و همکاری در مجموعه دستگاه قضایی لرستان خیلی خوبی است، تاکنون گزارشی در مورد عدم تعامل ندیده ام، افزود: تاکید می کنم به دادستان ها که ضمن اینکه به تکالیف قانونی خود باید عمل کنند اما هم تعامل لازم است و هم در برخی مسائل مهم حوزه قضایی مشورت و رایزنی بسیار ارزشمند و مطلوب است، هیچکس از مشورت ضرر نمی کند.

به خاطر عدم توجه به حقوق عمومی آثار و تبعات زیان باری را شاهد هستیم

وی با بیان اینکه یکی از وظایفی که به عهده خودم و دادستان ها می دانم بحث دفاع از حقوق عمومی است، دفاع از حقوق عمومی را جدی بگیرید، تصریح کرد: سال ها به این مسئله توجه نداشتیم یا تکلیف قانونی نداشته ایم، امروز یکی از بزرگترین دغدغه های من موضوع دفاع از حقوق عمومی است؛ به خاطر همین عدم توجه به حقوق عمومی آثار و تبعات زیان باری را شاهد هستیم، این مسئله مدت ها رها بوده است، اگر شاهد هستیم در سواحل دریاها تجاوزات سنگینی صورت گرفته، جنگل ها و مراتع و عرصه شهری آسیب دیده واقعا به حقوق عمومی لطمه زیادی وارد شده که به خاطر عدم توجه دادستان ها بوده است.

دادستان کل کشور افزود: دفاع از حقوق عمومی را بایدجدی بگیریم؛ هرجا حقی از عموم ضایع می شود دادستان باید حضور داشته باشد، البته در این قضیه گام های خوبی برداشته ایم.

روسای دادگستری، دادستانی کل و قوه قضاییه از دادستان ها حمایت می کنند تا از حقوق عمومی مردم دفاع شود

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه روسای دادگستری، دادستانی کل و قوه قضاییه از دادستان ها حمایت می کنند تا از حقوق عمومی مردم دفاع شود و این اثر بسیار ارزشمندی دارد، گفت: ممکن است عده ای متضرر شوند و بدشان بیاید اما ما که برای خوش آمد دیگران کار نمی کنیم.

حجت الاسلام منتظری با بیان اینکه دادستان مرکز لرستان از دادستان های پرتلاش و پا به رکاب هستند، تصریح کرد: یکی از وظایف دادستان ها نظارت بر عملکرد دادسراهای سطح استان است و باید در این بخش هم ورود کنید.

وی یادآور شد: بخش عمده ای از مسائلی که ما از زبان مردم می شنویم مربوط به دادسراها و دادگاه ها است که بخشی از آن نیز به حق است.