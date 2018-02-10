دعوت تبلیغات اسلامی بوشهر از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه ادارهکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر آمده است: یومالله ۲۲ بهمن، طلیعه تحقق وعده الهی و پیروزی ارزشمند انقلاب اسلامی با محوریت امت ولایت مدار و انقلابی و است که با اعتقادی راسخ به راه خویش و با تبعیت از تدابیر پیامبرگونه مراد و مقتدای خود، حضرت امام خمینی (رض)، در اقدامی کوبنده بساط ظلم و جور رژیم فاسد طاغوتی را در هم پیچیدند، و با تشکیل جمهوری اسلامی طرحی نو در تاریخ و تمدن اسلامی درانداختند.
نظام مقدس جمهوری اسلامی، به عنوان ثمره انقلاب اسلامی نظامی مبتنی بر رای مردم است که مشروعیت خود را از آموزه های دینی برگرفته از قرآن کریم و اهل بیت عصمت و طهارت (ع) کسب کرده است.
مردم ولایت پذیر و طاغوتگریز ایران اسلامی با استعانت از ذات اقدس احدیت و تبعیت بی چون و چرا از ولی امر و مقتدای خویش، با مشت هایی گره کرده در برابر رژیم سرکوبگر طاغوت قرار گرفتند و باعث تحقق وعده الهی در قرار گرفتن اراده خداوند بر واگذاری قدرت به مستضعفین جهان شدند تا ضمن تشکیل نظام اسلامی، آن را به صاحب اصلی آن، حضرت ولیعصر (عج) تقدیم کنند.
مردم با بصیرت ایران اسلامی با تبعیت از فرامین بنیانگذار انقلاب اسلامی، و خلف صالح ایشان، حضرت آیت الله خامنه ای، سفینه النجاه انقلاب اسلامی و ولی امر مسلمین جهان در برهه های سرنوشت ساز تاریخ انقلاب، در حفظ حریم مقدس ولایت، ترویج ارزش های مقدس اسلامی و دفاع از مرزهای فیزیکی و عقیدتی، اهتمام داشته اند.
امسال، آحاد مردم ولایی و همیشه در صحنه ایران اسلامی از همه اقشار و اصناف، از طلبه و دانشجو گرفته تا زن و مرد و پیر و جوان با هر گرایش و سلیقه ای و با هر دین و آئینی تحت فرمان زعیم والای انقلاب اسلامی با حضور حماسی خود، راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن را به نمایشگاه اتحاد و اقتدار ملی و انسجام اسلامی تبدیل خواهند کرد و ضمن حمایت از آرمانهای انقلاب، شهدا و امام شهدا روز به روز بر اعتلای ارزش های اسلامی در اقصی نقاط جهان خواهند افزود و با کینه ورزی ها و توطئه چینی های طاغوتیان مقابله و مبارزه نموده و آن ها را نقش بر آب خواهند کرد.
اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در آستانۀ سی و نهمین فجر انقلاب اسلامی، از اقشار مختلف ملت بزرگ و آگاه و فهیم ایران اسلامی تشکلهای وفادار به انقلاب اسلامی و به ویژه هم استانی های محترم در سراسر استان ولایتمدار و دارالحماسه بوشهر دعوت می کند تا با حضور حماسی، انقلابی و پرشور و دشمنشکن خود در صحنه نمایش حماسه حضور و وحدت ملی در آوردگاه یومالله ۲۲ بهمن بار دیگر با آرمانهای معمار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره) و شهدا تجدید میثاق نموده و با لبیک به دعوت مقام معظم رهبری «مد ظله العالی » ادامه دهندۀ حقیقی راه شهدا و امام شهدا باشند.
بیانیه اتحادیه موسسات و تشکل های قرآن و عترت استان بوشهر
در آستانه فرا رسیدن یوم الله ۲۲ بهمن، دبیرخانه اتحادیه موسسات و تشکل های قرآن و عترت استان بوشهر با صدور بیانیه ای اعلام کرد: سپیده دم پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در ایران و قیام تاریخی و بینظیر ملت مسلمان و آزاده ایران در سایهسار تعالیم انسانساز قرآن کریم و با الهام از آموزه حرکتآفرین و نجاتبخش کریمه قرآنی «قُلْ إِنَّما أَعِظُکُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنی وَ فُرادی ثُمَّ تَتَفَکَّرُو»، به رهبری پیامبرگونه بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی«قدسسره»، آن حکیم فرزانه و بزرگ احیاگر قرآن کریم در عصر غیبت، نقطه عطف سرنوشتساز و سرآغاز فصل نوینی در تاریخ معاصر ما گردید.
بیتردید رهایی امت اسلامی از بند طاغوت و دستیابی به سرفرازی و عزتی کم سابقه در مقاطع و برهههای مهم تاریخی و تداوم آن در آینده، مرهون انگیزه الهی، وحدت کلمه و مجاهدت و جانفشانی بیدریغ آحاد مردم و پیروزی توأم با آگاهی و بصیرت آنها از ولیفقیه بوده و خواهد بود.
آری به بیان امام راحل آن عزیز سفر کرده «باید همه جناحها از هر طبقه بدانند که جز در سایه اسلام و زیر پرچم توحید و قرآن راه پیروزی مسدود است.
ما جامعه قرآنی نیز دوشادوش امت حزب الله وهمیشه در صحنه در روز یوم الله ۲۲ بهمن در مراسم راهپیمایی شرکت خواهیم کرد.
مدیران موسسات و مراکز قرآنی و تمامی قاریان، فعالان قرآنی از همه اقشار امت حزب الله دعوت می نماید تا در حماسه ۲۲ بهمن حضوری قرآنی و آسمانی داشته باشند.
بیانیه جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگی استان بوشهر
دبیرخانه اتحادیه موسسات و تشکل های قرآن و عترت استان بوشهر با صدور بیانیه ای اعلام کرد: در حالی در آستانه یوم الله ۲۲ بهمن و سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم که به واسطه کنار نهادن نقاب از سوی حلقه حاکمه آمریکا، حقانیت «انقلاب اسلامی» و دئانت دشمنان آن بیش از هر زمان دیگر برای جهانیان شناخته شده است.
اینک در این چهلمین بهار، فراموش نکرده ایم که یکی از اهداف و شعارهای اصلی انقلاب اسلامی استقلال خواهی و قطع هر نوع وابستگی بود؛ مطالبه سرنوشت سازی که در شعار «نه شرقی نه غربی» بروز یافت و موجب وحدت بلوک شرق و غرب برای مقابله با این انقلاب مستقل گردید.
حاکمیت اسلام بر جامعه که از جمله اصلی ترین مطالبات مردم در انقلاب اسلامی بود از جمله شاخصه های راهبردی آن، قاعده نفی سبیل بر اساس آیه مبارکه «و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً» است که راه هر گونه سلطه طلبی آشکار و پنهان بر ایران اسلامی را سد می نماید. اینک دشمن انقلاب اسلامی با فهم انحراف ناپذیری مسیر کلان انقلاب اسلامی با چنین کشتی بانی، دستکش مخملین بیرون آورده و دست چدنی خویش را نمایان ساخته است. در چنین لحظه ای، انتظار از دولتمردان نمایش مرحله دوم در نرمش قهرمانانه و امتیازگیری از حریف است که تداوم انعطاف عدول از منطق حاکم بر این راهبرد است و اینک باید در افکار عمومی دنیا به دشمن ضربه هوشمندانه زد و حقانیت انقلاب اسلامی را بیش از پیش تبلیغ نمود.
اینک باید بپذیریم که علل و رموز بقای نهضت همان علل و رموز پیروزی آن نهضت است، به نظر میرسد توجه به نقش و تأثیر آشکار و پنهان زنان در پیشبرد برنامههای توسعهای کشور و از جمله سند چشمانداز از بایستهها و لوازم عقلی است تا اراده لازم در عملیاتی شدن بیانات و دیدگاههای روشنگرانه و راهگشایانه امام راحل (ره) که «زنان را رهبر نهضت و نهضت را مدیون زنان میدانست» و بر «همدوش بودن زنان با مردان و یا بهتر از آنان در بسیاری از عرصهها» بارها تأکید داشت و نیز در ادامه آن با تاسی به اندیشههای راهبردی مقام معظم رهبری، «زن موجودی تمدنساز و تاریخساز معرفی شد که در کنار ایفای نقشهای مادری و خانوادگی پهنههای پیشرفت سیاسی و اجتماعی را در مینوردد» به منصه ظهور برسد.
امسال دهه فجر انقلاب اسلامی باشهادت حامی ولایت حضرت زهرا(س) تقارن مبارکی دارد. امید است با شناساندن درست و واقعی ابعاد وجودی و رفتاری این شخصیت والا وبزرگوار در سلوک مومنانه و زیست انسانی نسل جوان گامهای بلندی برداشته شود.
جمعیت بانوان فرهیخته فرهنگی دینی استان بوشهر با دعوت برای به نمایش گذاشتن باشکوهتر قدرت مردمی انقلاب اسلامی در برابر تهدیدات از سر استیصال آمریکا و انگلیس، با حضور پرشور اعضایش در سراسر کشور در کنار قاطبه مردم سرافراز این مرز و بوم، در راهپیمایی ۲۲ بهمن شرکت خواهد کرد و با تاسی از سرور زنان دو عالم آن اسوه جهاد در برابر تحریف انقلاب نبوی عهد می بندد در مقابل تحریف انقلاب اسلامی و خط امام راحل (ره) بر اساس سیره ایشان رهپویی کند و ندای استنصار ولی فقیه عادل زمان را لبیکی مستدام گوید.
بیانیه اتحادیه انجمن های اسلامی استان بوشهر
در آستانه فرا رسیدن یوم الله ۲۲ بهمن، اتحادیه انجمن های اسلامی استان بوشهر با صدور بیانیه ای همه آحاد امت اسلامی را به شرکت گسترده در این مراسم دعوت کرد.
ماه بهمن، ماه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی ایران به رهبری حضرت امام و همت والای مردم سرزمین شهید پرور و شجاع ایران اسلامی فرا رسید و بوی عطر آن فضای عالم را معطر نمود.
این قیام جوانمردانه مردم این دیار مشابه قیام خونبار حضرت سیدالشهدا می باشد که یک قیام سیاسی صرف نبود بلکه روح این نهضت سیاسی - دینی بود که با اراده الهی و رهنمودهای داهیانه قائد عظیم الشان جهان اسلام، از خردادماه ۴۲ به مرکزیت شهر مقدس قم آغاز شد و در سال ۵۷ با سرنگونی حکومت شیطانی طاغوتی خاندان پهلوی به ثمر نشست.
این انقلاب به مسلمین و مستضعفین عالم روحی تازه بخشید و نوید حیاتی نو را به آنان نشان داد هرچند دشمنان داخلی و خارجی های با دسیسه های گوناگون سعی در تضعیف و براندازی آن داشتهاند و از ایجاد تفرقه در بین قومیت ها، کودتا، جنگ تحمیلی، تحریم اقتصادی، ترور شخصیت های بزرگ علمی مذهبی سیاسی نظامی هر چه در توان داشتهاند کوتاهی نموده اند، که تا هنوز نیز ادامه دارد و هر کدام از این موارد مذکور میتواند یک حکومت مقتدر را به زانو درآورد؛ اما به لطف و عنایت خداوند حکیم انقلاب به راه خویش ادامه داد و به عنوان یک الگوی تمام عیار در جهان بشری درخشید.
این انقلاب فریاد آزادی جمهوری اسلامی را سر داد و در پای آن خونهای پاکی برترین ریخته شد تا رشد نمایند و تناور گردد. شمیم عطر آزادی و استقلال را به مشام جهانیان رسانید و پوشالی بودن حکومت های ضدبشری استعمارگران و صهیونیستهای از خدا بی خبر و اخبار دستنشانده شان را به خاک مذلت نشاند.
ما در همین جا بر ارواح طیبه امام راحل و شهیدان راه آزادی و انقلاب درود میفرستیم و علو درجات بهشت برین را برایشان از درگاه ایزد متعال خواستاریم و تا خون در بدن داریم از آرمانهای مقدس انقلاب و امام راحل پاسداری می نماییم و جان ناقابل خویش را در این راه مقدس ایثار خواهیم نمود.
دشمن کوردل بدانند تا ایران و ایرانی است و تا خون اسلام و تشیع سرخ علوی در رگهای مردان و زنان غیرتمند می جوشد هرگز نتواند خللی در اراده مردم این مرز بوم ایجاد نماید. دشمن بداند تا رایحه اتحاد و اعتصام الهی بر این سرزمین به مشام میرسد هرگز نتواند به اهداف شوم خویش نائل گردد.
این انقلاب همچنان به راه خویش در سایه الطاف الهی و رهنمودهای مقام معظم رهبری و وحدت کلمه تا ظهور حضرت بقیة الله ادامه خواهد داد و تندباد حوادث نخواهد توانست که خللی در مسیر حق گونه شان ایجاد نمایند.
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