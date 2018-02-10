آغاز واریز مرحله تکمیلی سود سهام عدالت از امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان خصوصی سازی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: واریز سود سهام عدالت مرحله تکمیلی مددجویان تغییر وضعیت یافته نهادهای حمایتی که جزو مشمولین سهام عدالت هستند، به تدریج از امروز مورخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۶ آغاز خواهد شد.

بر این اساس مانده سود یکی دیگر از چهار گروه باقیمانده مشمولان سهام عدالت از روز ۲۱ بهمن ماه جاری در حالی از طریق شعب بانک های عامل و موسسات مالی که مشمولین مزبور شبا بانکی خود را از طریق آن به این سازمان اعلام نموده اند پرداخت خواهد شد که مددجویان سابق تحت پوشش کمیته امداد حضرت امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانوار آنان که در گذشته جزو این اقشار بوده و مشمول دریافت سهام عدالت شدند و هم اکنون تحت پوشش این نهادها نیستند، می توانند برای دریافت سود متعلقه اقدام نمایند.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: افزون بر این تعداد مشمولینی که در این مرحله به عنوان واریز مرحله تکمیلی، از سود سهام عدالت عملکرد سال مالی ۱۳۹۵ برخوردار می شوند حدود دو میلیون و ششصد هزار نفر است که مبلغی بالغ بر یکصد و بیست میلیارد تومان سود سهام عدالت از سوی سازمان خصوصی سازی و از طریق بانکهای عامل کشور تدریجا به حساب آنان واریز خواهد شد.

این گروه از مشمولین میتوانند از روز جاری به تدریج نسبت به دریافت سود سهام عدالت متعلقه اقدام کنند.

همچنین سازمان خصوصی سازی اعلام کرده است: با توجه به اینکه سود وصولی از شرکتهای سرمایه پذیر تدریجا دریافت می شود، سود متعلق به سه گروه باقیمانده دیگر نیز طی مراحل تکمیلی بعد به حساب مشمولان مربوط واریز خواهد شد.