دعوت آیت الله ملک حسینی از مردم برای شرکت در راهپیمایی۲۲بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی بعداز ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران از مردم استان برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن دعوت کرد و افزود: به انقلاب باید به مثابه یک اتفاق و به مثابه یک جریان نگاه کرد که نگاه به عنوان یک اتفاق گذشت و باید به عنوان یک حقیقت جاری آن را پذیرفت و آن را حفظ کرد.

آیت الله ملک حسینی ابراز داشت: انقلاب آبروی جامعه ما و عزت آن بود و امت باید آنچه که مایه عزت است را حفظ کند.

وی گفت: انقلاب رهاوردهای مختلفی با خود به همراه داشت که شکوه و عزت ایران از توسعه همه جانبه، یک حس اعتماد به ملت، یک بیداری و هوشیاری و آبرومندی جهانی به همراه داشت و باید قدر چنین انقلابی را دانست.

نماینده ولی فقیه در استان گفت: مردم به خوبی مشکلات را می دانند و می فهمند که گرانی و بیکاری وجود دارد و مشکلات دیگر مانند تبعیض ها و اجحاف ها نیز وجود دارد، اما مردم سبک و سنگین می کنند، قوت ها و عظمت ها را با ضعف ها می سنجند و با شعور و بصیرت می آیند تا به ندای آرمان ها و ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی پاسخ دهند تا عظمت و شکوه به دست آمده را حفظ کنند.

آیت الله ملک حسینی ابراز داشت: امسال یک اعتراض هایی به حق و اغتشاشاتی به ناحق وجود داشت. مردم می آیند که مسئولان را بیدار کنند و بگویند که در جایی که شما از آرمان ها دور شده اید می خواهیم که به آن آرمان ها برگردید، اما علیه اغتشاشگران فریاد خواهند کشید و با فریاد بلندشان بدون شک دشمن را مایوس خواهند کرد، کما اینکه همیشه این مهم را انجام داده اند.

وی افزود: همه ما تردید نمی کنیم که مردم در ۲۲ بهمن ماه خواهند آمد و نور انقلاب را در جهان مشعشع و درخشان خواهند کرد.