تلاش برای تکمیل پروژه مدارس نیمه ساخت شده

به گزارش خبرنگار مهر، سیدهدایت‌الله هاشمی نسب ظهرشنبه در مراسم کلنگ زنی دو مدرسه خیرساز در گناباد اظهار کرد: شاهد مهاجرت خانواده ها از روستا به شهر هستیم که این موضوع باعث شده تا در برخی نقاط با کمبود کلاس مواجه شویم و برنامه ریزی کردیم برخی مدارس فرسوده را تخریب و با تراکم بسازیم تا این مشکل حل شود.

وی افزود: در کشور حدود ۳۰ درصد مدارس فرسوده هستند البته در مناطق زلزله زده مدارس ما زیاد آسیب ندیده اند که بزودی مشکل این مدارس نیز برطرف خواهد شد و مدارسی که آسیب جدی تری دیده اند از کانکس استفاده می کنند.

معاون سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: اولویت سازمان نوسازی مدارس را در سال ۹۷ تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است .خراسان رضوی ۳۵۰ پروژه مشارکتی دارد ناتمام دارد که بیشترین میزان در کشور است.

وی افزود: در سال جاری بیش از ۵۰ درصد اعتبارات مشارکتی این سازمان محقق شد که امیدواریم تا پایان سال با اعتبار بیشتر تخصیص یافته و کمک های خیرین بتوانیم پروژه هایی را که متعهد شده ایم به سرانجام برسانیم.

هاشمی نسب خاطرنشان کرد: تعهد ما این است که تا پایان سال بیش از ۲۰۰ مدرسه را تحویل آموزش و پرورش دهیم و امیدواریم با پیگیری های نمایندگان مجلس و مسئولین اعتبارات لازم تخصیص یابد تا این تعداد مدرسه در نیمه دوم سال ۹۶ تحویل شود.

گفتنی است در این مراسم کلنگ آموزشگاه های خیر ساز مرحومه حوا قاسمی در شهرک امام رضا(ع) روستای خیبری و آموزشگاه مرحومه عطایی در نوغاب گناباد به زمین زده شد.