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۲۱ بهمن ۱۳۹۶، ۱۸:۳۰

حزب الله لبنان: مرحله جدیدی شروع شده است

حزب الله لبنان: مرحله جدیدی شروع شده است

حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای ضمن تمجید از سرنگون کردن جنگنده متجاوز صهیونیست از سوی ارتش سوریه اعلام کرد که مرحله جدیدی شروع شده و معادلات قدیمی از بین رفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای به واکنش ارتش سوریه به حملات رژیم صهیونیستی و سرنگونی یک جنگنده اف۱۶ این رژیم واکنش نشان داد.

در بیانیه حزب الله آمده است: مرحله راهبردی جدیدی شروع شده است. تجاوز مداوم رژیم صهیونیستی به سوریه و هدف قرار دادن تاسیسات و مراکز نظامی و شهری آن محکوم است. از هوشیاری ارتش سوریه در مقابله با جنگنده های اسرائیلی و سرنگونی جنگنده اف ۱۶تمجید می کنیم.

حزب الله بیان کرد: این سرآغاز مرحله جدیدی است که مانعی در برابر هدف قرار دادن حریم هوایی و اراضی سوریه می شود. حمایت آشکار رژیم صهیونیستی از تروریسم و گروههای تکفیری و ورود به خط بحران سوریه از باب دشمنی و تجاوز را مورد انزجار قرار می دهیم.

در این بیانیه آمده است: تحولات امروز مفهومش این است که معادلات قدیمی قطعا تغییر کرده و از بین رفته است. ما حمایت قوی و ثابت خود از ملت سوریه در دفاع از اراضی، حاکمیت و حقوقش را مورد تاکید مجدد قرار می دهیم.

کد مطلب 4224643

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