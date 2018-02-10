حزب الله لبنان: مرحله جدیدی شروع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای به واکنش ارتش سوریه به حملات رژیم صهیونیستی و سرنگونی یک جنگنده اف۱۶ این رژیم واکنش نشان داد.

در بیانیه حزب الله آمده است: مرحله راهبردی جدیدی شروع شده است. تجاوز مداوم رژیم صهیونیستی به سوریه و هدف قرار دادن تاسیسات و مراکز نظامی و شهری آن محکوم است. از هوشیاری ارتش سوریه در مقابله با جنگنده های اسرائیلی و سرنگونی جنگنده اف ۱۶تمجید می کنیم.

حزب الله بیان کرد: این سرآغاز مرحله جدیدی است که مانعی در برابر هدف قرار دادن حریم هوایی و اراضی سوریه می شود. حمایت آشکار رژیم صهیونیستی از تروریسم و گروههای تکفیری و ورود به خط بحران سوریه از باب دشمنی و تجاوز را مورد انزجار قرار می دهیم.

در این بیانیه آمده است: تحولات امروز مفهومش این است که معادلات قدیمی قطعا تغییر کرده و از بین رفته است. ما حمایت قوی و ثابت خود از ملت سوریه در دفاع از اراضی، حاکمیت و حقوقش را مورد تاکید مجدد قرار می دهیم.