۵۷ موزه خصوصی طی ۳ سال گذشته در کشور ایجاد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن طالبیان بعدازظهر شنبه در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر رشت که در تالار این شورا برگزار شد، اظهار کرد: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آمادگی لازم برای تغییر کاربری خانه میرزا خلیل رفیع به خانه مشروطه دارد.

وی با بیان اینکه خواسته و مطالبه نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر رشت برای ما هم قابل احترام است، افزود: در صورت تصویب تغییر کاربری خانه «میرزا خلیل رفیع» به خانه مشروطه در شورای اسلامی شهر رشت، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کشور هم حمایت های لازم در این زمینه را انجام می دهد.

معاون سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آمادگی لازم برای مشارکت در زمینه مرمت بناهای تاریخی از سوی این سازمان وجود دارد، گفت: سازمان میراث برای مرمت بناهای تاریخی از لحاظ تسهیلات و استاد کار تا ۵۰ درصد در پروژه های مشارکتی سهیم است.

وی با تأکید براینکه سازمان میزاث قصد ندارد بناهای تاریخی را از مردم بگیریم، خاطرنشان کرد: هدف این سازمان جلب مشارکت های مردمی است.

طالبیان در ادامه درباره بناهایی که قابلیت تبدیل به موزه شدن دارند نیز تصریح کرد: این سازمان قصد مالیکت موزه ها را نداشته بلکه آمادگی را دارد هر بنایی که براساس تصمیم مدیریت شهری خواستار تغییر کاربری به موزه است، اشیایی تاریخی واگذار کند.

معاون سازمان فرهنگی و گردشگری کشور با اشاره به این که طی سه سال اخیر حدود ۵۷ موزه خصوصی در کشور ایجاد شده است، اظهار کرد: موزه های خصوصی تاکنون بسیار موفق عمل کرده اند و سازمان میراث همواره پشتیبان آنها بوده است.

وی با بیان این که امسال در حدود ۹۰۰ پروژه مشارکتی در کشور توسط سازمان میراث تعریف شده است، افزود: معتقدیم شهرداری رشت با توجه به بناهای تاریخی که در پیاده راه فرهنگی این شهر وجود دارد می تواند موزه های مختلفی را راه اندازی کند و سازمان میراث فرهنگی آمادگی لازم برای حمایت از این کار را دارد.