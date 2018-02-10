دو تروریست داعشی در درگیری با نیروهای ویژه روسیه به هلاکت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کمیته مبارزه با تروریسم روسیه امروز شنبه با صدور بیانیه ای اعلام کرد که دو عنصر تروریستی داعش در درگیری مسلحانه با نیروهای ویژه روسیه در «اینگوشتیا» واقع در منطقه قفقاز به هلاکت رسیدند.

در بیانیه کمیته مبارزه با تروریسم روسیه تصریح شده است که یکی از این عناصر به دلیل ارتکاب برخی جنایات در کنار این گروهک تروریستی تحت تعقیب نیز بوده است.

کمیته مبارزه با تروریسم روسیه همچنین تصریح کرد که تروریست های مذکور دارای مهمات، دو کمربند انتحاری و اجزای تشکیل دهنده بمب بودند.