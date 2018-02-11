  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۲ بهمن ۱۳۹۶، ۱۲:۰۹

با حضور گسترده مردم کهگیلویه و بویر احمد؛

حماسه ای دیگر رقم خورد/ برگزاری راهپیمایی۲۲ بهمن ماه در ۱۷شهرستان

حماسه ای دیگر رقم خورد/ برگزاری راهپیمایی۲۲ بهمن ماه در ۱۷شهرستان

یاسوج- راهپیمایی پر شور، گسترده و دشمن شکن ۲۲ بهمن ماه در شهر یاسوج ودیگرشهرهای کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم پرشور و ولایت مدار شهر یاسوج با حرکت از مناطق مختلف شهر با فریادهای ضد استکباری خود را به راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه رساندند.

این راهپیمایی از ساعت ۱۰ صبح امروز با حرکت از مسیرهای  مشخص شده به سمت محل تجمع و سخنرانی آغاز شد.

حضور پرشور و هماهنگ مردم شهر یاسوج و ۱۶شهر دیگر استان در این راهپیمایی بار دیگر عشق و علاقه مردم کهگیلویه و بویراحمد به انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

جمعیت حاضر در مراسم فریادهای ضد استکباری سر داده و با آرمان های امام خمینی(ره) رهبر معظم انقلاب و شهدای گرانقدر تجدید پیمان کردند.

کودکان نیز ‌دوشادوش بزرگترها در این راهپیمایی باشکوه حضور یافتند.

در این مراسم حجت الاسلام تویسرکانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در بسیج مستضعفین با مردم سخن گفت.

کد مطلب 4225021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها