حماسه ای دیگر رقم خورد/ برگزاری راهپیمایی۲۲ بهمن ماه در ۱۷شهرستان

به گزارش خبرنگار مهر، مردم پرشور و ولایت مدار شهر یاسوج با حرکت از مناطق مختلف شهر با فریادهای ضد استکباری خود را به راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه رساندند.

این راهپیمایی از ساعت ۱۰ صبح امروز با حرکت از مسیرهای مشخص شده به سمت محل تجمع و سخنرانی آغاز شد.

حضور پرشور و هماهنگ مردم شهر یاسوج و ۱۶شهر دیگر استان در این راهپیمایی بار دیگر عشق و علاقه مردم کهگیلویه و بویراحمد به انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

جمعیت حاضر در مراسم فریادهای ضد استکباری سر داده و با آرمان های امام خمینی(ره) رهبر معظم انقلاب و شهدای گرانقدر تجدید پیمان کردند.

کودکان نیز ‌دوشادوش بزرگترها در این راهپیمایی باشکوه حضور یافتند.

در این مراسم حجت الاسلام تویسرکانی مسئول نمایندگی ولی فقیه در بسیج مستضعفین با مردم سخن گفت.