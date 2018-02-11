به گزارش خبرنگار مهر، سید کمال الدین شهریاری عصر یکشنبه درجمع ورزشکاران شهرستان دشتی اظهار داشت: از استاندار بوشهر به‌واسطه انتخاب یکی از قوی‌ترین فرمانداران استان بوشهر برای این شهرستان تقدیر کرده و امیدواریم با تعامل و همدلی برای توسعه شهرستان گام برداریم.

وی افزود: این گونه جلسات باید بیشتر برگزار شود تا ورزشکاران مطالبات و مشکلات خود را مطرح کنند و ما نیز خود را پاسخگو به مشکلات بدانیم.

شهریاری ادامه داد: دولت پاسخگو و مسئولیت پذیر است و ما نیز مسئولیت خود را می پذیریم و در جهت پاسخگویی آمادگی داریم.

وی از تلاش های مدیر کل ورزش و جوانان استان بوشهر تقدیر کرد و ادامه داد: دولت و نظام در جهت خدمت به جوانان و جامعه ورزش قدم های خوبی برداشته است.

شهریاری اضافه کرد: با توجه به اهمیت ورزش در حوزه انتخابیه از بدو ورود به مجلس نشست های مختلفی و خوبی در جهت تقویت ورزش شهرستانهای دشتی وتنگستان برگزار شد.

تکمیل سالن های ورزشی دشتی وتنگستان

وی خاطر نشان کرد: در نشست با وزیر نفت اعتبار خوبی به زیر ساخت های این دو شهرستان اختصاص یافت به طوری که برای تکمیل سالن های ورزشی دشتی وتنگستان ۱۰۰ میلیارد ریال اختصاص یافته که در هفته گذشته نیز بازدیدی باتفاق مشاور وزیر و فرماندار از این پروژه ها صورت گرفت که تلاش داریم با تزریق به موقع اعتبارات در کمتر از دو سال این سالنها تکمیل و به بهره برداری برسد.

شهریاری ادامه داد: مجموع بزرگ کارگران خورموج نیز با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرستان دشتی عملیات اجرایی آن از محل منابع استانی و ملی آغاز می شود.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت از محل های مختلف بالغ بر یک میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال در قالب خرید تجهیزات و وسایل ورزشی به تیم ها و هئیت ها کمک شد که تلاش داریم در سال آینده نیز یک میلیارد ریال دیگر به هئیت ها و تیم ها تزریق کنیم.