به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از بانک شهر، سید مرتضی سقائیاننژاد با اشاره به اینکه درآمد شهرداریها به صورت قطره چکانی جمع آوری میشود، گفت: این بانک با ارائه تسهیلات به شهرداریها کمک بزرگی در تکمیل پروژههای شهری داشته است.
وی با تاکید بر اینکه امروز بانک شهر در تمامی پروژه های شهری نقش فعال و بسزایی دارد، افزود: توجه به توسعه حمل و نقل عمومی و تکمیل شبکه مترو به عنوان یکی از مهمترین برنامه های مدیریت شهری کلان شهرهاست که بانک شهر نیز در این حوزه همراه شهرداریها بوده است.
شهردار کلان شهر قم تصریح کرد: این بانک، بالاترین سطح سرمایه گذاری بانکی در حوزه حمل و نقل عمومی شهرها به ویژه در حمل و نقل ریلی را انجام داده که بسیار حائز اهمیت است.
سقائیاننژاد با تاکید بر اهمیت سرمایه گذاری و حمایتهای بانک شهر گفت: با ادامه روند خدمت رسانی بانک شهر به شهرداریها امیدواریم تا رونق بیش از پیش پروژه ها را در همه شهرها شاهد باشیم.
پورزرندی: ۲۲ بهمن روز تکرار عهد با ارزشهای انقلاب است
مدیرعامل بانک شهر طی پیامی فرا رسیدن ایام الله دهه فجر و سی و نهمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را تبریک گفت.
به گزارش مرکز ارتباطات و روابط عمومی، متن پیام دکتر حسین محمد پورزرندی به شرح زیر است: «۲۲ بهمن فرصتی ناب برای ملتی است که میخواهند با ارزشهای انقلاب و ارزش های خوب انسانی، میعاد و عهد دیرین خود را تکرار کنند.
دهه مبارک فجر، روز تجسم و تجلی شکوهمند حماسه و سرافرازی ملتی است که با عزت و شرافت ملی و تجمیع اراده های سه نسل در مسیر نیل به مقاصد بزرگ گام برداشتند و در عصر اسارت انسان، با انقلاب خویش، صفحهای زریّن را در تاریخ حیات ایران بزرگ گشودند و ندای آزاداندیشی وآزادی خواهی، معنویت و استقلال را در گوش جان جهانیان طنینانداز ساختند.
در حالی به استقبال از چهلمین بهار انقلاب رهسپار میشویم که یاد رشادتها، ایثار گریها و توانمندیهای مردمی را در جان و دل زنده میکنیم که توانستند با اتحاد و استعانت به خدای متعال، گامهای بلندی را در تحقق نظامی پی ریزی کنند که بر گرفته از آرمانهای دین مبین اسلام و رهبری داهیانه حضرت امام (ره ) بود.
در آستانه هشتمین سال تاسیس بانک شهر ، اینجانب ضمن تبریک ایام خجسته دهه فجر ، از خداوند منان سربلندی و عزت روزافزون برای تمامی مردم عزیز کشورمان مسئلت دارم و امیدوارم حضور شکوهمند یکایک ما در راهپیمایی این روز خجسته، بار دیگر مهر تاییدی بر ارزشهای انقلاب اسلامی باشد.»
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