به گزارش خبرنگار مهر، آبی پوشان تهران فصل جدید آسیایی شان را با دیدار برابر نماینده کشور قطر در دوحه آغاز می‌کنند. استقلال در نخستین قدم از فصل جدید لیگ قهرمانان میهمان الریان است تا این دو تیم قدیمی ایرانی و قطری در گروه چهارم این مسابقات موسوم به گروه مرگ با هم دیدار نمایند.

ایوب اصغرخانی پیشکسوت باشگاه استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت آبی پوشان و شرایط دیدار این تیم مقابل الریان اظهار داشت: استقلال همیشه در کلاس آسیایی متفاوت است و این تیم در آسیا تیمی متفاوت است.

وی افزود: البته با نتایج خوبی که آبی پوشان در لیگ گرفته‌اند با روحیه خوبی به این مسابقات رفته‌اند و این روحیه می‌تواند در این بازی بسیار موثر باشد.

اصغرخانی در ادامه بیان داشت: میادین آسیایی مختص بازیکنان میدان دیده و با تجربه است و استفاده از این بازیکنان بهتر می‌توانند ثمر بخش باشد. استقلال هم از این قبیل بازیکنان کم ندارد. فکر می‌کنم بازیکنان باتجربه تیم استقلال در آسیا به موفقیت این تیم کمک می‌کنند.

پیشکسوت آبی پوشان تصریح کرد: فصل گذشته شاید شرایط روحی استقلال مثل این فصل هم نبود اما آنها در مرحله گروهی آسیا چهره یک تیم مدعی را گرفتند و با شایستگی به مرحله بعدی صعود کردند. قطعا اگر در بازی مقابل العین آبی پوشان این همه بازیکن محروم و مصدوم نداشتند آن اتفاق نمی‌افتاد و تیم به مراحل بالاتر هم صعود می‌کرد.

هافبک پیشین آبی پوشان که با این تیم به مقام نایب قهرمانی آسیا هم رسیده اظهار نمود: فوتبال باشگاهی در آسیا خیلی پیشرفت کرده و واقعا کار برای تیم های ایرانی در آسیا بسیار مشکل است. اما تیمی مثل استقلال که از عقبه خوبی در این مسابقات برخوردار است می‌تواند در آسیا خودی نشان داده و باز هم موفقیت های گذشته اش را تکرار کند.

وی در خصوص نتیجه بازی گفت: این درست که الریان میزبان است و تیم های میزبان هم قائدتا شانس بیشتری از حریفان خود دارند، اما به اعتقاد من در این دیدار استقلال و الریان به یک اندازه شانس پیروزی دارند.