پاساژ برلیان آبادان آتش گرفت

مجید فرحانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در ساعت ۱۸:۵۸ دقیقه عصر امروز خبر آتش سوزی در پاساژ برلیان آبادان واقع در خیابان ته لنجی ها به این واحد اعلام شد.

وی افزود: پس از دریافت این خبر به طور سریع دو گروه عملیاتی به محل اعزام و در ساعت ۱۹ و دو دقیقه به محل می رسند، گروه سوم نیز در حال اعزام بود که عدم نیاز آن اعلام شد.

فرحانی پوراظهار کرد: از آنجائیکه کولرهای این پاساژ بر روی سایه بان پاساژ نصب شده اند مشخص نیست که اتصال برق و یا ریختن چیزی بر روی آن سبب بروز آتش سوزی شده است.

به گفته وی فردا گروهی از کارشناسان دلیل آتش سوزی را بررسی می کنند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آبادان با بیان اینکه این آتش سوزی هیچگونه خسارتی در بر نداشته است، تصریح کرد: آتش سوزی در پاساژ برلیان آبادان در ساعت ۱۹:۱۳ دقیقه به طور کامل مهار شد.