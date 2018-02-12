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۲۳ بهمن ۱۳۹۶، ۲۰:۳۲

مدیرکل بنیاد شهید گلستان:

گلستان میزبان ۲ شهید گمنام می‌شود

گلستان میزبان ۲ شهید گمنام می‌شود

گرگان – مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان گفت: استان گلستان طی روزهای آینده میزبان دو شهید گمنام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فاضلی بعدازظهر دوشنبه در حاشیه تشییع پیکر جانباز حاج غلام صادقی مقدم در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پیکر مظهر دو شهید گمنام طی روزهای آینده در استان گلستان تشییع می‌شود که یکی از این شهدیان گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به خاک سپرده خواهد شد و برای مکان خاک سپاری دیگر شهید گمنام هنوز تصمیم گیری نشده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان در خصوص جانباز حاج غلام صادقی مقدم که جان به جان آفرین تسلیم کرد، گفت: حاج غلام صادقی مقدم جزو شهدای زنده بود که زحمات زیادی در هشت سال دفاع مقدس کشید و امروز به همرزمان شهید خود پیوست.

وی افزود: ایشان دارای جانبازی ۳۵ درصد بود که به عنوان شهید زنده زندگی می‌کرد و به دلیل مشکلات ناحیه چشم و بخش های داخلی امروز به لقا الله پیوست.

فاضلی تصریح کرد: جانبازان ۷۰ درصد تحت هر شرایطی فوت کنند شهید محسوب می‌شوند و جانبازان کمتر از ۷۰ درصد هم بر اساس اعلام نظر متخصصان و جمع بندی مدارم و بررسی در هیئت پنج نفره مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: حاج غلام صادقی مقدم ۳۵ درصد جانبازی داشت و اگر خانواده ایشان درخواست داشته باشند که جزو شهدا محسوب شود باید مدارکش را از بیمارستان دریافت کنند تا به پزشک متخصص اراده و به تهران ارسال کنیم.

به گفته وی، ۱۴۹ جانباز ۷۰ درصد در گلستان وجود دارد که از این تعداد، ۳۱ نفر جانباز ویلچری قطع نخاع و ضایعه نخاعی هستند

کد مطلب 4226305

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