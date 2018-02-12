به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فاضلی بعدازظهر دوشنبه در حاشیه تشییع پیکر جانباز حاج غلام صادقی مقدم در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پیکر مظهر دو شهید گمنام طی روزهای آینده در استان گلستان تشییع می‌شود که یکی از این شهدیان گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی گرگان به خاک سپرده خواهد شد و برای مکان خاک سپاری دیگر شهید گمنام هنوز تصمیم گیری نشده است.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان در خصوص جانباز حاج غلام صادقی مقدم که جان به جان آفرین تسلیم کرد، گفت: حاج غلام صادقی مقدم جزو شهدای زنده بود که زحمات زیادی در هشت سال دفاع مقدس کشید و امروز به همرزمان شهید خود پیوست.

وی افزود: ایشان دارای جانبازی ۳۵ درصد بود که به عنوان شهید زنده زندگی می‌کرد و به دلیل مشکلات ناحیه چشم و بخش های داخلی امروز به لقا الله پیوست.

فاضلی تصریح کرد: جانبازان ۷۰ درصد تحت هر شرایطی فوت کنند شهید محسوب می‌شوند و جانبازان کمتر از ۷۰ درصد هم بر اساس اعلام نظر متخصصان و جمع بندی مدارم و بررسی در هیئت پنج نفره مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

وی ادامه داد: حاج غلام صادقی مقدم ۳۵ درصد جانبازی داشت و اگر خانواده ایشان درخواست داشته باشند که جزو شهدا محسوب شود باید مدارکش را از بیمارستان دریافت کنند تا به پزشک متخصص اراده و به تهران ارسال کنیم.

به گفته وی، ۱۴۹ جانباز ۷۰ درصد در گلستان وجود دارد که از این تعداد، ۳۱ نفر جانباز ویلچری قطع نخاع و ضایعه نخاعی هستند