به گزارش خبرگزاری مهر، «فکری ایشیک» معاون نخست وزیر ترکیه در مصاحبه ای اعلام کرد که اگر منافع طولانی‌ مدت ترکیه ایجاب کند، این کشور پایگاه هوایی «اینجرلیک» را به روی نظامیان آمریکایی خواهد بست.

معاون نخست وزیر ترکیه در پاسخ به سؤالی درباره تنش‌ های اخیر میان ترکیه و آمریکا پیرامون حمایت از کُردهای سوری تصریح کرد: بعضی موضوعات خاص را نمی‌توان علناً بیان کرد؛ اما مکانیسم‌ های تصمیم‌ گیری همواره هر موضوعی را تحت بررسی خواهد داشت.

این در حالیست که روابط میان ترکیه و آمریکا در برخی موارد به ویژه حمایت های تسلیحاتی واشنگتن از کُردهای مورد حمایت خود در شمال سوریه رو به سردی نهاده است.