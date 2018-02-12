تحریم ها با رفتار فعلی ایران پایان نخواهند یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشنال، «تام توگندهت» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس عوام انگلیس در گفتگو با نشریه نشنال امارات ضمن مطرح کردن ادعاهای واهی در خصوص فعالیتهای موشکی کشورمان گفت: فعالیتهای ایران نه تنها در منطقه بلکه در بسیاری از نقاط دیگر جهان موجب ناراحتی است.

این مقام ارشد پارلمان انگلیس همچنین تاکید کرد که تحریم های ایران در صورت ادامه راه و روش فعلی برداشته نخواهند شد.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: حقیقت این است که برداشته شدن تحریم هایی که ایران به دنبال رخداد آن است، مبتنی بر حسن نیت بوده و زمانی که دولت این کشور اقدام به آزمایش موشک می کند و آنها را به سمت ریاض نشانه می رود، به وجود آوردن این حسن نیت، کاری بسیار مشکل خواهد شد.

توگندهت همچنین با تاکید بر لزوم مقابله با آنچه وی نقش ایران در منطقه خواند افزود: جامعه بین الملل موظف است از سوی سازمان ملل با دولت ایران بابت حمایت آن‌ها از حمله به عربستان از طریق عوامل نیابتی گفتگو کند. این اقدامات غیرقابل قبول بوده و باید متوقف شود.