آئین گرامیداشت «عطا یعقوبیان» پیشکسوت موسیقی پاپ گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تجلیل از هنرمند پیشکسوت موسیقی پاپ گرگان «عطا یعقوبیان» شامگاه دوشنبه با حضور جمع کثیری از اهالی فرهنگ و هنر گلستان در تالار فخرالدین اسعدگرگانی برگزار شد.

حجت الاسلام علی اصغر فضیلت، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان در این مراسم اظهار کرد: تجلیل و تقدیر از هنرمندان پیشکسوت به منظور حفظ هویت فرهنگی مان انجام می شود و باید این امر نسل به نسل منتقل شود.

وی افزود: زمانی که در شهر خودمان این چنین هنرمندان فاخری داریم از هنرمندان سایر شهرها بی نیاز می شویم، اینکه از باب ناچاری و از باب نبود اطلاع نسبت به سرمایه های فرهنگی خودمان دست به دامان جاهای دیگر شویم درست نیست.

حجت الاسلام فضیلت اظهار کرد: پرداختن به فرهیختگان و پیشکسوتان در واقع قدم برداشتن در راستای جان آفرینی است، چراکه ما با این کار به حیات فرهنگی خود دوام می بخشیم.

یحیی قاسمی، نوازنده پیشکسوت فلوت و درام که از دوستان قدیمی استاد یعقوبیان است هم در این مراسم اظهار کرد: در گذشته نه کلاسی به این شکل امروزی برگزار می شد و نه آموزشگاهی بود، اما بین هنرمندان عشق جاری بود و رقابت به معنای تمام بین هنرمندان برقرار بود.

وی افزود: در رشته ما یعنی موسیقی نباید اختلاف وجود داشته باشد چراکه رشته ما رشته جذب مخاطب است نه دفع آن.

عطالله یعقوبیان متولد چهار آبان سال ۱۳۳۰ در گرگان بوده وکار خود را به عنوان خواننده در اولین گروه پاپ گرگان (نامبروان) در سال ۱۳۴۹ شروع کرد.

وی مدرس گیتار در سبک های مختلف است.

لازم به ذکر است این مراسم به همت یکی از آموزشگاه های موسیقی شهر گرگان برگزار شد.