توزیع ۵۰ میلیارد تومان اعتبار بین دستگاه های اجرایی ایلام

معروف بسطامی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح اشتغال فراگیر فرصت مناسب برای کم کردن معضل بیکاری در مناطق روستایی است.

وی گفت: روستاها به عنوان کانون تولید باید بیش از پیش مورد توجه و عنایت مسئولان قرار گیرد چرا که خالی شدن سکنه از روستاها ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کسب و کار کشور وارد می کند.

وی افزود: دولت تدبیر و امید در همین راستا طرح های متعددی را در دستور کار قرار داده که یکی از این طرح ها طرح اشتغال فراگیر است.

توزیع ۵۰ میلیارد تومان اعتبار بین دستگاه های اجرایی

فرماندار ایلام ادامه داد: مجموع اعتبارات این شهرستان در سال ۹۶ حدود ۵۰ میلیارد تومان بوده که بر اساس شاخص ها و اولویت ها میان دستگاه‌ها توزیع شده است.

بسطامی اضافه کرد: دستگاه‌ها باید اعتبارات را در جاهایی هزینه کنند که دارای اولویت باشد و تاثیر بیشتری در رفع مشکلات مردم به جای گذارد.

برای فصل گرما چاره اندیشی شود

فرماندار ایلام در بخش دیگری از سخنان خود به کمبود بارش در نقاط مختلف استان اشاره کرد و گفت: این مسئله در صورت تداوم می توانند بحران بزرگی را برای استان ایجاد کنند باید از هم اکنون برای فصل گرما چاره اندیشی شود.

بسطامی همچنین به در پیش بودن تعطیلات نوروزی اشاره کرد و افزود: همه ارگانها به ویژه شهرداری و میراث فرهنگی باید برنامه های خود را یکپارچه کرده تا بتوانیم به خوبی از میهمانان نوروزی پذیرایی کنیم.

بسطامی گفت: شناسایی و معرفی جاذبه های گردشگری و توریستی بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند مشاغل متعددی را در این ایام ایجاد کند.