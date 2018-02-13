به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ورزش و جوانان هرمز، رضا دریایی بیان داشت: اداره ورزش وجوانان و هیئت پرورش اندام هرمز با همکاری هیات بازی‌های بومی و محلی جزیره اقدام به برگزاری یک دوره مسابقات قوی‌ترین مردان با حضور ۲۰شرکت کننده ازجزیره هرمز و میناب در این جزیره برگزار شد.

دریایی گفت : این مسابقات در آیتم‌های مختلف از جمله سه گانه اسکات تعادلی ۲۰۰ کیلوگرمی، حمل لاستیک ۴۱۰ کیلوگرمی، دمبل تک دست، الوار، کنده و کشیدن تریلی برگزار شد. این مسابقات با استقبال بی‌نظیر اهالی و خانواده ‌های هرمزی روبرو شد.

دریایی گفت: در پایان اسماعیل کبابی توانست مقام اول را به خود اختصاص داده، امید ذاکری نایب قهرمان این دوره مسابقات شناخته شد و محمد کبابی و دانیال چوپان‌زاده مشترکا در جایگاه سوم این رقابت‌ها قرار گرفتند.