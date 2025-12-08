به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری منصور قصری زاده مدیر شبکه رادیویی قرآن با حضور اصحاب رسانه امروز دوشنبه ۱۷ آذر برگزار شد.

قصری زاده در ابتدای نشست درباره چند دوره تغییرات رادیو قرآن عنوان کرد: شبکه قرآن سال ۶۲ با توصیه رهبری انقلاب که آن زمان رئیس جمهور بودند، تاسیس شد. از دهه ۷۰ تا ۹۰ دوره دوم رادیو آغاز شد که در کنار تلاوت به مباحث آموزشی نیز پرداختند.

وی با اشاره به دوره سوم تصریح کرد: دهه ۱۴۰۰ یا دوره سوم از سال ۹۹ شروع می شود که خود من هم در شبکه بودم و سعی کردیم رادیو قرآن به ماموریت اصلی خود بازگردد. در دوره سوم و دوره جدید طرحی را با نام «رجعت به هویت» طراحی کردیم.

مدیر رادیو قرآن تصریح کرد: بنای ما بر این است که تلاوت های فاخر و تاثیرگذاری پخش شود و ذائقه مخاطب نسبت به قرائت قرآن تغییر انحراف پیدا نکند. از طرفی تلاوت قران الزاماتی دارد، آداب قرائت یا سبک زندگی قاری قرآن یا حتی مواردی این چنینی نیاز به روشنگری دارد که در فرکانس ۱۰۱/۵ یا رادیو قرآن ۲ به روش های مباحث قرآنی می پردازیم.

وی با اشاره رویکرد این شبکه تصریح کرد: رادیو قرآن ۲ شعاری دارد که «فرصتی نو در مسیر تلاوت» است و به این ترتیب زیرساختی فراهم شده است تا هم به صورت کمی و هم کیفی به تلاوت قرآن توجه شود. استفاده از گویندگان و تهیه کنندگان جدید که کاملا تخصصی در این زمینه کار کرده اند هم در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر رادیو قرآن در ادامه درباره برنامه شبکه نسبت به پوشش مراسم قرآنی عنوان کرد: پوشش مراسم‌ها و اطلاع‌رسانی و ضریب‌دادن به فعالیت‌های قرآنی در دستور کار است اما با اولویت «تلاوت‌محوری» انجام می گیرد.

وی در بخش دیگر درباره برنامه سازی برای کودک و نوجوان گفت: ما برنامه‌های مختلفی را برای نوجوانان طراحی کرده‌ایم و باز هم در دستور کار داریم. با آموزش و پرورش هم در ارتباط هستیم تا این برنامه ها تعاملی باشد.

مدیر رادیو قرآن در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره نیاز مخاطب که چقدر در این شبکه ها در نظر گرفته می شود، عنوان کرد: غیر از نیاز مخاطب یکی از وظایف ما توجه به مسئولیتی است که بر عهده ما گذاشته‌ شده است. این شبکه یک شبکه تخصصی است و اتفاقا من حتی به دوستان گفتم ممکن است حداقل در یک مقطع کاهش محسوس مخاطب داشته باشیم چون رسانه تخصصی با رسانه عمومی کاملاً متفاوت است. اگر قرار باشد تعداد مخاطبان من دقیقاً مثل یک رسانه عمومی باشد، مشخص است که از هدف خودم عدول کرده‌ام و از مهارت خودم فاصله گرفته‌ام.

قصری زاده در پاسخ به پرسش دیگری درباره برنامه‌های رادیو قرآن برای احیای کرسی‌های تلاوت در مساجد تصریح کرد: مسجد اصلی‌ترین پایگاه کرسی‌های تلاوت است و در طراحی‌های جدید، احیای کرسی‌های تلاوت در شهرهای مختلف در دستور کار قرار دارد، این امر تنها با حضور رادیو محقق نمی‌شود و مساجد هم باید نقش داشته باشند.

وی در پایان در پاسخ به سوالی درباره ظرفیت تولیدات نمایشی و تاثیر آنها بیان کرد: تولیدات نمایشی داریم و یکی از ساختارهای برنامه‌سازی، نمایش زندگی قاریان قرآن است؛ موضوعی که می‌تواند بسیار جذاب باشد و تاکنون به‌صورت روایی اجرا نشده است.