۷۵ هزار جلد سند مالکیت روستایی در لرستان صادرشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس ماده ۱۳۳ قانون برنامه سوم توسعه، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باتوجه به اهدافی چون تحدید حدود و رسمیت بخشیدن به مالکیت ساکنین بافت روستاها، افزایش انگیزه برای پایداری سکونت در روستا، گسترش کالبدی موزون و طراحی شده و بهره‌گیری مناسب تر روستاییان از دستگاه های دولتی برای سرمایه‌گذاری و ایجاد امنیت قضایی با همکاری اداره کل ثبت اسناد اقدام به تهیه و اجرای طرح صدور سند اماکن روستایی کرده است.

بر همین اساس طی مراسمی تعداد ۱۰۰ جلد سند مالکیت روستایی با حضور نورالدین فردی بیرانوند فرماندار کوهدشت، حجت الاسلام طهماسبی امام جمعه شهرستان کوهدشت، قربانی مدیر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان کوهدشت و جمعی از مقامات محلی در محل شهرک امام(ره) این شهرستان به مالکین اهداء شد.

همچنین در ادامه این مراسم طرح هادی روستای خوشناموند از توابع بخش مرکزی این شهرستان شامل زیرسازی و آسفالت معابر که با همیاری دهیاری این روستا انجام گرفته است به بهره برداری رسید.

بر اساس این گزارش، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان لرستان با همکاری اداره کل ثبت اسناد تاکنون اقدام به صدور ۷۵ هزار و ۸۴۸ سند مالکیت روستایی کرده است.