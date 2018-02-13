توسعه مراکز خیریه و نیکوکاری در زنجان باید در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته امداد استانداری زنجان، آیت الله علی خاتمی در همایش تجلیل از خیران همکار با کمیته امداد استان زنجان، افزود: وجدانهای آگاه از فقر ونداری مردم رنج میبرند و انسانهای خیر و نیکوکار بارهایی محرومان و نیازمندان از فقر و محرومیت احساس آرامش میکنند.
وی با بیان اینکه توسعه مراکز خیریه و نیکوکاری در زنجان باید در اولویت قرار بگیرد، اظهار کرد: ارزشمندترین خدمت کمیته امداد فراهم کردن بسترهای لازم برای کمک خیران به همنوعان خود است و این لذت خیلی خوب است و باید شکر گذار آن باشیم.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان گفت: یکی از کارهای خوب کمیته امداد این است که در مسجد و محله مراکز نیکوکاری ایجاد کرده که باعث ایجاد انس و الفت بین فقیر و غنی شده و فاصله طبقاتی که یکی از ضربههای مهلک اجتماعی است را از بین برده و کم رنگ کرده بنابراین باید مراکز نیکوکاری در زنجان تقویت شود.
خاتمی تأکید کرد: دین اسلام دین رحمت و محبت است و دین اسلام یک کفه ترازو و اهتمام به امور مسلمین کفه دیگر ترازو است.
وی ابراز کرد: یکی از نشانههای مسلمانی این است که به امورات مسلمانان بیتفاوت نیست و باید دستگیری از نیازمندان در جامعه تقویت شود.
نماینده ولیفقیه در استان و امامجمعه زنجان به تفکر و اندیشه امام خمینی (ره) در تأسیس کمیته امداد اشاره کرد و گفت: حضرت امام (ره) مردم بهخصوص نیازمندان را ولینعمت انقلاب معرفی کرد و پایه کمیته امداد را با نیت پاک بَنا نهاد.
خاتمی افزود: استقلال اقتصادی نیازمندان ره آورد فعالیت کمیته امداد در عرصه فقرزدایی بوده و از مهم ترین و موثرترین فعالیتهای این نهاد دراستان زنجان زمینه سازی برای خروج سالانه تعدادی از مددجویان تحت حمایت خود با ایجاد اشتغال وتوانمند کردن از چرخه حمایت است.
وی ادامه داد:ارزشمند ترین خدمت کمیته امداد فراهم کردن بسترهای لازم برای کمک خیران به همنوعان خود است که لذتی بالاتر از مشارکت در رفع نیاز همنوع نیست و انسان کمک کننده باید به جهت این لذت خداوند را شکر گذار باشد.
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