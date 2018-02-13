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۲۴ بهمن ۱۳۹۶، ۱۷:۰۴

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان:

توسعه مراکز خیریه و نیکوکاری در زنجان باید در اولویت قرار گیرد

توسعه مراکز خیریه و نیکوکاری در زنجان باید در اولویت قرار گیرد

زنجان-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: توسعه مراکز خیریه و نیکوکاری در زنجان باید در اولویت قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته امداد استانداری زنجان، آیت الله علی خاتمی در همایش تجلیل از خیران همکار با کمیته امداد استان زنجان، افزود: وجدان‌های آگاه از فقر ونداری مردم رنج می‌برند و انسان‌های خیر و نیکوکار بارهایی محرومان  و نیازمندان از فقر و محرومیت احساس آرامش می‌کنند.  

 وی با بیان اینکه توسعه مراکز خیریه و نیکوکاری در زنجان باید در اولویت قرار بگیرد، اظهار کرد: ارزشمندترین  خدمت کمیته امداد فراهم کردن بسترهای لازم برای کمک خیران به همنوعان خود است و این لذت خیلی خوب است و باید شکر گذار آن باشیم.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان گفت: یکی از کارهای  خوب  کمیته امداد این است که در مسجد و محله مراکز نیکوکاری ایجاد کرده که باعث ایجاد انس و الفت بین فقیر و غنی شده و فاصله طبقاتی  که یکی از ضربه‌های مهلک اجتماعی است را از بین برده و کم رنگ کرده بنابراین باید مراکز نیکوکاری در زنجان تقویت شود.

خاتمی تأکید کرد: دین اسلام  دین رحمت و محبت است  و دین اسلام یک کفه ترازو و اهتمام به امور مسلمین کفه دیگر ترازو است.

وی ابراز کرد: یکی از نشانه‌های مسلمانی  این است که  به امورات مسلمانان  بی‌تفاوت نیست و باید دستگیری از نیازمندان در جامعه تقویت شود. 

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان به تفکر و اندیشه امام خمینی (ره) در تأسیس کمیته امداد اشاره کرد و گفت: حضرت امام  (ره) مردم به‌خصوص نیازمندان را ولی‌نعمت انقلاب معرفی کرد و پایه  کمیته امداد را با نیت پاک بَنا نهاد.

خاتمی افزود: استقلال اقتصادی نیازمندان ره آورد فعالیت کمیته امداد در عرصه فقرزدایی بوده و از مهم ترین و موثرترین فعالیتهای این نهاد دراستان زنجان زمینه سازی برای خروج سالانه  تعدادی از مددجویان تحت حمایت خود با ایجاد اشتغال وتوانمند کردن از چرخه حمایت است.

وی ادامه داد:ارزشمند ترین  خدمت کمیته امداد فراهم کردن بسترهای لازم برای کمک خیران به همنوعان خود است که لذتی بالاتر از مشارکت در رفع نیاز همنوع  نیست و انسان کمک کننده باید به  جهت این لذت خداوند را شکر گذار  باشد.

کد مطلب 4226858

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