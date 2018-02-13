۲۴ شهرک و ناحیه صنعتی در استان همدان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود نیلی ظهر سه شنبه در کنگره ملی مهندسی معدن؛ همدان را شاهراه ورودی غرب کشور عنوان کرد و گفت: همدان در مسیر ارتباطی بازار تهران، کرج، قزوین، ساوه و جاده ترانزیتی اروپا قرار دارد.

وی با تأکید بر اینکه شهرک‌های صنعتی در مسیرهای همدان به دلیل شرایط مناسب و مساعد توپوگرافی بیشترین تمرکز را از لحاظ اشتغال و صنعت دارند، افزود: جاده همدان - کرمانشاه و همدان - ملایر دارای تمرکز صنعتی هستند.

نیلی از شهر ملایر و بهار به ترتیب به عنوان دومین و سومین شهر مرکزصنعتی در استان همدان نام برد و گفت: ۱۴ شرکت‌ صنعتی و ۱۰ نواحی صنعتی در استان همدان فعال است.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان با تأکید بر اینکه شهرک‌ها و واحدهای صنعتی بیشتر بر روی یک صنعت تمرکز دارند، گفت: زمانی همدان در صنعت چرم در سطح کشور و خاورمیانه معروف بود اما اکنون وضعیت قابل توجهی ندارد.

نیلی گفت: صنایع غیرفلزی با ۳۵۹ واحد بالاترین سهم صنعت را در استان همدان به خود اختصاص داده اند.

وی یکی از چالش‌ها در استان همدان را وضعیت معادن دانست و خواستار تدوین برنامه ۲۰ ساله برای توسعه معادن شد و گفت: در این برنامه باید هدف اصلی حفظ محیط زیست و ارتقاء فناوری معادن باشد.

رئیس دانشگاه صنعتی همدان بااشاره به اینکه استان همدان با ۲۷۱ معدن رتبه هشتم ذخایر معدنی کشور را به خود اختصاص داده است، گفت: ۰.۸ درصد ذخایر معدنی کشور مربوط به استان همدان است و ۲ هزار و ۳۷۰ نفر در معادن استان همدان اشتغال دارند.

نیلی با اشاره به رشته‌های تحصیلی موجود در دانشگاه صنعتی همدان عنوان کرد: کمترین تعداد فارغ‌التحصیلان این دانشگاه با توجه به نو بودن رشته؛ مهندسی معدن است.

وی با بیان اینکه مدیران دولتی و رئیس صنعت، معدن و تجارت استان همدان باید به فارغ‌التحصیلان معدن توجه کنند، گفت: دانشگاه و صنعت از هم جدا نیستند.