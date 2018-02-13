انهدام ۲۹ باند سرقت در عملیات پلیس/تمهیدات برای ایام پایانی سال

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، ظهر امروز در جمع خبرنگاران، از اجرای مرحله جدیدی از طرح برخورد با سارقان، مالخران و محکومین فراری خبر داد و در تشریح این خبر گفت: پس از دو هفته کار اطلاعاتی و دو روز عملیات ضربتی، ماموران پلیس آگاهی تهران بزرگ موفق شدند ۲۹ باند سرقت از جمله سارقان به عنف، زورگیران، سارقان منازل و مغازه، سارقان لوازم خودرو و خودرو و همچنین جاعلان و کلاهبرداران را منهدم و اعضای این باندها را دستگیر کنند.

این مقام ارشد انتظامی، با اشاره به دستگیری ۴۰ سارق به عنف و زورگیر که در قالب ۱۰ باند فعالیت داشتند، افزود: ۳۶ سارق منزل و مغازه که در قالب ۹ باند فعالیت می کردند نیز شناسایی و دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: دستگیری ۲۹ سارق خودرو و موتورسیکلت در قالب هفت باند سرقت و دستگیری ۱۷ جاعل و کلاهبردار از دیگر دستاوردهای این طرح می باشد، ضمن این که در این عملیات ۱۷ تن از محکومین فراری نیز شناسایی و دستگیر شده اند.

سردار رحیمی، از دستگیری ۱۳ نفر از اعضای یک شرکت هرمی که با وعده های مختلف واهی از جمله استخدام و فعالیت های اقتصادی دیگر، اقدام به کلاهبرداری از شهروندان می کردند، خبر داد و اظهار داشت: در این سلسله از عملیات، حدود ۶ میلیارد تومان اموال قاچاق در بخش های پوشاک و مواد غذایی کشف و قاچاقچیان آن دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ همچنین به انهدام یک باند قاچاق گوشی های تلفن همراه اشاره کرد و افزود: در این عملیات ۹۰۰ دستگاه تلفن همراه قاچاق از متهمان کشف شد.

رئیس پلیس پایتخت در ادامه به طرح ویژه فرماندهی انتظامی تهران بزرگ برای ایام پایانی سال و خریدهای نوروزی شهروندان تهرانی اشاره کرد و بیان داشت: برای کنترل و پیشگیری از سرقت، کیف قاپی، کش روی و گوشی قاپی، ماموران پلیس پایتخت در کلانتری ها، یگان امداد و پلیس آگاهی حضور مستمر داشته و با سارقان برخورد قانونی خواهند کرد.

وی در خصوص ترافیک در روزهای پایانی سال، گفت: از بعدازظهر تا پاسی از شب در محدوده ساعت ۲۲ ، ترافیک به شدت افزایش می یابد، البته پلیس برنامه ریزی های لازم در این خصوص را انجام داده و حتی خیابان های غیر اصلی را نیز در دستور کار خود قرار داده ایم تا بتوانیم با چینش نیروها، تسهیلاتی در تردد و رفت و آمد شهروندان ایجاد کنیم.

سردار رحیمی، در پایان مجددا به طرح پلیس پایتخت در برخورد با سارقان و مالخران اشاره کرد و گفت: ۸۲ نفر از سارقان دستگیر شده در این طرح یعنی حدود ۶۱ درصد آنها دارای سوابق کیفری بوده و عضو باندهای سرقت می باشند که همگی پس از بررسی و تکمیل پرونده در اختیار مرجع قضایی قرار خواهند گرفت.