رشد ۱۶.۶ درصدی قیمت آپارتمان درتهران/افزایش ۱۵درصدی اجاره بها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، در شهر تهران در پاییز امسال نسبت به پاییز سال ۹۶ با افزایش ۱۶.۶ درصدی قیمت فروش یک مترمربع زیربنای مسکونی و افزایش ١٤.٨ درصدی متوسط مبلغ اجاره به‌علاوه سه‌ درصد ودیعه‎ی پرداختی برای اجاره‎ی یک مترمربع زیربنای مسکونی مواجه بوده ایم.

طبق این گزارش، متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ٥٢٣٨٥ هزار ریال، با میانگین مساحت ٢٣٥ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ۱۰۴ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٧.٨ درصد افزایش داشته ‌است.

بر اساس سامانه اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور بنگاه‌های معاملات ملکی موظف هستند مشخصات کلیه معاملات خرید و فروشی که سند آن‌ها از طریق دفتر ثبت اسناد انتقال پیدا می‌کند را در این سامانه ثبت نمایند.

با توجه به این‌که کاهش یا افزایش حجم (تعداد) معاملات در مناطق شهر تهران باعث کاهش یا افزایش شدید متوسط (حسابی) قیمت در سطح کل شهر می‌شود، از متوسط تعدیل شده (وزنی) که در آن، وزن با استفاده از سهم واحدهای مسکونی دارای سکنه محاسبه می‌شود، استفاده شده تا بتوان با حذف اثر حجم معاملات، تغییرات واقعی قیمت را مشخص کرد.

متوسط قیمت فروش هر مترمربع زمین یا زمین ساختمان مسکونی کلنگی معامله شده از طریق بنگاه‌های معاملات ملکی در شهر تهران ٥٢٣٨٥ هزار ریال با میانگین مساحت ٢٣٥ مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل ١.٤ درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٧.٨ درصد افزایش داشته ‌است.

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