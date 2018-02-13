رایزنی برای تعیین تکلیف اراضی راه آهن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی نجفی ظهر امروز طی سخنانی در «آئین افتتاح ۳۳ پروژه اجتماعی، فرهنگی، شهرسازی، عمرانی، حمل و نقل و ترافیک، خدمات شهری و محیط زیستی منطقه ۱۷ » تصریح کرد: در هر نقطه شهر اگر خدمت جدیدی انجام شود، موجب خوشحالی و مباهات ما است چراکه هر حرکتی برای بهبود زندگی و ایجاد آرامش و آسایش شهروندان قابل احترام است و باید دست همه کسانی که در انجام آن حرکت دخیل بودند را بوسید.

وی با بیان اینکه «این مردم لایق شایسته ترین خدمات هستند» عنوان کرد: ما پیرو مکتبی هستیم که پیامبرش (ص) می فرماید: مردم؛ عیال و خانواده خداوند هستند و محبوب ترین انسان ها نزد خدا کسی است که به عیال خدا بیشتر خدمت کند. خدمت به مردم مسلمان، شهید پرور و انقلابی کشور و شهروندان تهرانی باعث نزدیک شدن بیشتر ما به خداوند و محبوب تر شدن ما در درگاه حضرت باری تعالی است.

شهردار تهران یادآور شد: ما پیرو و دلباخته نظامی هستیم که حضرت امام (ره) فرمودند همه مسئولان باید بیشترین هم و غم خود را صرف خدمت به مردم کنند؛ خوشحال هستم امروز در این منطقه شهیدپرور تهران شاهد ارائه خدمات جدیدی به مردم این منطقه هستیم.

نجفی از همکاران شهرداری منطقه ۱۷ برای ارائه خدمت جدیدتر و موءثرتر قدردانی کرد و گفت: مردم ما در روز ۲۲ بهمن ماه نشان دادند که هنوز هم حامی و دلبسته این نظام هستند و امیدوارند نظام جمهوری اسلامی، همه چالش ها، سختی ها، مشکلات و توطئه ها را پشت سر بگذارد تا به اوج اعتلای خود برسد.

وی به رمز موفقیت ها و پیروزی های شگفت آور نظام اسلامی به طول ۳۹ سال گذشته اشاره و تصریح کرد: محور اول پیروزی های مردم اعتقاد به اسلام و اعتقاد کارآمدی و توانایی نظام اسلامی برای اداره جامعه است؛ محور دوم نیز اتحاد بوده است که بدون وجود این اتحاد، مسلماً اعتقاد به تنهایی کافی نمی شد؛ البته که این اتحاد بخشی از همان اعتقاد است.

شهردار تهران یادآور شد: این اتحاد در دوران مبارزه با رژیم پهلوی و بعد از آن در مقابله با توطئه ها، دشمنی ها، جنگ تحمیلی و سایر دوره ها باعث شد تا کشور ما در مقابل آسیب ها و گزندهای دشمنان ایستادگی کند و راه دشواری که پیمودن آن با محاسبات عادی منطقی و عقلانی میسر نبود را بپیماید؛ همچنین اتحاد مردم باعث شد تا نظام اسلامی امروز در شرایطی قرار گیرد که برای استقلال، آزادی، آزاد شدن ملت ها از یوغ ستم و بندگی و دستیابی به نظام صد در صد مردمی مورد احترام، تشویق و ترغیب همه ملت های دنیا قرار گیرد.

نجفی محور سوم پیروزی و موفقیت را اعتماد مردم دانست و گفت: مردم این نظام را از خودشان دانستند و به مسئولان این نظام اعتماد کردند؛ از همان زمانی که حضرت امام (ره) رهبری این ملت را عهده دار شدند تا امروز که مقام معظم رهبری پرچم هدایت و رهبری این ملت را بر دوش دارند، این مردم به رهبری، مسئولان، مجریان و مدیران نظام اعتماد کامل داشته و دارند.

وی تاکید کرد: اگر مجموعه برنامه هایی که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران تدارک دیده شده را مد نظر قرار دهید، می بینید که هر سه محور یا یکی از این محورها و برنامه ها را مورد حمله قرار داده و سعی کرده اند اعتقاد، اتحاد و اعتماد مردم را سست کنند و البته در شرایط فعلی اعتماد مردم بیشتر از دو محور دیگر تحت فشار قرار گرفته و مخالفان نظام در داخل و خارج، بیشتر به این محور امیدوار شدند تا بتوانند آن را متزلزل کرده و مردم را نسبت به نظام جمهوری اسلامی دلسرد کنند.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: شاید دشمنان درباره سست کردن اعتقاد و اتحاد مردم کاملا مایوس شده باشند، اما دشمنان با امکانات تبلیغاتی، رسانه ای و فضای مجازی امیدوار شده اند که مردم را نسبت به مسئولان بدبین کرده و آن ها را نسبت به توانایی و کارایی مسئولان ناامید کنند تا به تدریج مردم را از نظام جدا کنند؛ به یاری خدا آنها در این مورد هم به یاًس کامل خواهند رسید اما باید هوشیار باشیم.

نجفی با بیان اینکه «در یک دو سال اخیر بیشتر فشار دشمن بر آن است که مردم را نسبت به مسئولان بی اعتماد کند» ابراز کرد: در داخل کشور نیز عده ای از روی خباثت و عده ای از روی ناآگاهی و عدم بصیرت همین محور را دامن می زنند؛ به نحوی که آنها نسبت به مسئولان شایعاتی ایجاد می کنند و خدماتی که به مردم ارائه می شود را بی ارزش و یا کوچک نشان می دهند و همچنین آنها نسبت به دامن زدن دائمی برخی مطالبات اقدام می کنند و از این رو دشمن، مسیر اصلی را هدایت می کند و عده ای نیز در داخل، تحت تاثیر همان دشمنی ها و یا تحت تاثیر برخی مسائل سیاسی و غیر سیاسی، به این مسائل دامن می زنند.

شهردار تهران تصریح کرد: نظام بزرگی مانند جمهوری اسلامی و کشور پهناوری مثل ایران با این تنوع قومیتی، دینی و خواسته ها و سلیقه ها، طبیعی است که با چالش ها، مسایل و مشکلات زیادی روبرو باشد، بنابر این اگر نتوانست مشکلی را در مدتی کوتاه حل کند، این موضوع نباید منجر به آن شود که موج حملات، تهمت ها و انتقادات غیر منصفانه به نظام سوق داده شود بلکه باید تلاش شود تا اعتماد مردم نسبت به مدیران و مسئولان جلب شود.

وی در ادامه به وجود مشکلات متعدد در کشورهای مختلف و حتی کشورهای پیشرفته دنیا اشاره و اظهار کرد: آنها هم مشکلات خود را کوچک نشان می دهند و مشکلات جمهوری اسلامی که بسیار کوچک تر از معضلات آنهاست را بزرگ جلوه می دهند و به عنوان نمونه، در همین شهر تهران طی سال های اخیر چه خدمات بزرگ و گسترده ای به مردم عرضه شده اما عده ای سعی می کنند این خدمات را کم بهاء و از آن طرف مشکلات را پربهاء نشان دهند.

به گفته نجفی باید هوشیار باشیم تا تحت تاثیر این تبلیغات، روحیه خدمت گذاری، عشق به مردم، کمک به مردم و همراهی با مردم را در خودمان ضعیف نکنیم.

وی به حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره و تاکید کرد: خدمات شهرداری تهران چه در مسیر راهپیمایی و چه در خارج از مسیر بسیار چشمگیر بود و تا جایی که بنده با مردم ارتباط دارم، شاهد بودم که مردم نسبت به آنچه شهرداری در طول دهه فجر انجام داد، مراتب تقدیر، تشکر و احترام خود را بیان می کردند و البته برخی از مردم نیز مسائل مشکلاتی داشتند که آن ها را نیز بیان می کردند.

شهردار تهران خاطرنشان کرد: ما باید همه سعی و تلاش خود را برای خدمت بیشتر به مردم قرار دهیم که در این مسیر گاهی مورد انتقاداتی هم قرار می گیریم؛ چراکه مردم تقاضاهایی دارند که در بعضی موارد نتوانستیم به آن عمل کنیم اما افتخار ما این است که در میان مردم هستیم و مورد سوال، تشویق و بعضا انتقاد قرار می گیریم و باید توجه داشت که کار در جمهوری اسلامی، کار برای عیال الله است و از این رو، این کار نزد خداوند با ارزش و محبوب خواهد بود و افتخار می کنیم این مسئولیت بر دوش ما قرار داده شده است.

نجفی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات صورت گرفته در منطقه ۱۷ اشاره و تصریح کرد: برخی از این اقدامات ادامه کارهای گذشته بوده و برخی نیز کارهای جدیدی که بسیار با ارزش خواهد بود و این منطقه با وجود آنکه از نظر وسعت یک منطقه کوچک شهر تهران تلقی می شود اما در جبهه های جنگ تحمیلی، حدود ۴ هزار شهید را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است و از این رو، هم زندگی و هم خدمت در این منطقه مایه افتخار است.

وی در ادامه از محور راه آهن به عنوان یکی از مشکلات قدیمی منطقه ۱۷ یاد کرد و گفت: مهم ترین بخش این بود که راه آهن به زیر زمین منتقل شود که این کار توسط دولت صورت گرفت و در حال حاضر نیز بیش از دو ماه است که در حال بحث و گفت و گو با مسئولان راه آهن و وزیر راه و شهرسازی هستیم تا این زمین ها که حدود ۴ کیلومتر آن در منطقه ۱۷ و حدود پنج کیلومتر آن در منطقه ۱۸ قرار دارد را تحویل شهرداری دهند.

نجفی با بیان اینکه «شهرداری تهران آمادگی کامل دارد تا طرح مناسبی را روی اراضی آزاد شده راه آهن اجرا کند» ابراز کرد: از حدود یک ماه و نیم گذشته، مشاوری زیر نظر معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران انتخاب کرده ایم تا طرح جامعی برای این مسیر طراحی کنند.

شهردار تهران تصریح کرد: هم اکنون در منطقه ۱۷ کمابیش اقدامات اولیه صورت گرفته و وضعیت ظاهری این محور شکل بهتری پیدا کرده است اما در منطقه ۱۸ هنوز این اقدامات صورت نگرفته است که امیدواریم بتوانیم با وزارت راه و شهرسازی و شرکت راه آهن به توافق برسیم و البته آنها قیمت هایی برای واگذاری به شهرداری مطرح می کنند اما باید در نظر داشت شهرداری می خواهد یک اقدام عام المنفعه انجام دهد و قرار نیست کار اقتصادی روی این محور انجام شود که بتواند رقم کلانی برای تملک این زمین ها پرداخت کند.

وی گفت: هم اکنون مشغول بحث و گفت و گو درباره اراضی راه آهن هستیم و امیدواریم که به نتیجه برسیم تا برای تملک این زمین ها اقدام کنیم و همچنین با آماده شدن طرح جامع امیدواریم بتوانیم از سال ۹۷ این طرح را آغاز کنیم تا خود این مسیر که زمانی به عنوان یکی از بزرگ ترین مشکلات مردم منطقه مطرح بود، به بزرگ ترین جاذبه این منطقه تبدیل شود و این طرح می تواند ارزش همه اموال، املاک و شرایط منطقه را بسیار بالا ببرد تا اقدام شایسته ای برای مردم خوب این منطقه انجام شود.

شهردار تهران در ادامه به مشکل بافت های فرسوده منطقه اشاره و با بیان اینکه «منطقه ۱۷ بالاترین نسبت را از نظر میزان بافت های فرسوده به مساحت منطقه دارد» تاکید کرد: برای بافت های فرسوده برنامه هایی از قبل وجود داشته که دنبال می شود و برنامه های جدیدی هم از هفته گذشته شروع شده و رئیس جمهوری شخصا درباره نوسازی بافت های فرسوده وارد شده اند.

وی با بیان اینکه «رئیس جمهوری علاقه مند هستند تا از طریق دولت به شهرداری ها برای نوسازی بافت فرسوده کمک شود» عنوان کرد: ما طرحی تهیه کردیم تا زمین های شهرداری، شرکت ها و نهادهای دولتی که در بافت فرسوده واقع شده و امکان ساخت و ساز در آن ها وجود دارد را به این کار اختصاص دهیم و از توسعه گران و سرمایه گذاران درخواست کنیم که روی این زمین ها ساخت و ساز کنند. در این طرح ما همه شرایط را درباره سند، پروانه و بارگذاری فراهم می کنیم تا توسعه گران بتوانند ساختمان های جدید، با طراحی مناسب و همه امکانات و خدمات شهری را بسازند و بنابراین، بعد از احداث این ساختمان ها، مردم ساکن در بافت فرسوده را به ساختمان های جدیدی منتقل کرده و زمین را برای ساخت ساختمان جدید آماده می کنیم تا این پروسه به صورت حرکت داینامیک ادامه پیدا کند.

نجفی تصریح کرد: کلنگ اجرای این طرح هفته گذشته در منطقه ۱۷ زده شد و امیدواریم در این مورد تحولی در تمامی شهر ایجاد شود تا شاهد رشد و شکوفایی همه شهر تهران باشیم.

شهردار تهران در بخش پایانی سخنان خود به شعار «تهران شهر امید، مشارکت و شکوفایی» اشاره و تصریح کرد: بدون امید نمی توان پیشرفت کرد و امید لازمه یک زندگی پر تلاش و پر تحرک به شمار می رود و همچنین اگر مردم مشارکت نکنند، نمی توان شهر تهران را به نقطه مطلوب رساند و برای مشارکت، مردم باید شهر و شهرداری را متعلق به خودشان بدانند و به این منظور نقش شهرداری بسیار موثر است و باید این روحیه را به مردم القاء کنیم.

وی نقطه ایده آل و مطلوب را شکوفایی شهر و شهروندان دانست و گفت: باید شرایطی فراهم کنیم تا شهروندان تهرانی و همشهریان امکان رشد و شکوفایی پیدا کرده و بتواند استعدادهای خود را بروز دهند و در این راستا برنامه های متنوعی در زمینه های مختلف تدارک دیده شده است که بعضی از آنها اعلام شده و برخی دیگر به تدریج اعلام می شود که با این اقدامات امیدواریم شهری درخور مردم تهران، نظام و امر القرای جمهوری اسلامی بسازیم.