مدیرعامل جدید منطقه آزاد تجاری ارس معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی بانک مشاور رییس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از زحمات و خدمات محسن عرب باغی مدیرعامل سابق سازمان منطقه آزاد ارس قدردانی کرد.

در لوح تقدیری که از سوی مشاوری رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور به محسن عرب باغی اهداء شد؛ آمده است:

همت و همیت متعالی جنابعالی در دوران مدیریت عاملی سازمان منطقه آزاد ارس که باعث رونق تولید و جذب سرمایه گذاری های مختلف در مسیر تحقق اهداف این منطقه بوده است بر کسی پوشیده نیست

بکارگیری تجارب ارزشمند تان در راستای تبیین سیاست های اقتصاد مقاومتی همراستا با تلاش بی وقفه برای عمران، آبادانی و توسعه اقتصادی در منطقه آزاد ارس که برمبنای سیاست های دولت تدبیر و امید و منویات رهبر معظم انقلاب (مد ظله العالی) انجام شده، موجب ایجاد فضایی امن و مناسب برای ایجاد اشتغال و کارآفرینی و فراهم شدن عرصه فعالیت های هدفمند ملی را به دنبال داشته است، بدینوسیله از همکاری های صادقانه شما در طول ۴ سال گذشته قدردانی نموده ضمن آرزوی سلامتی توفیق روز افزون جنابعالی را از خداوند متعال خواستارم.

محسن نریمان متولد ۱۳۳۱ شهر بابل و فارغ التحصیل از دانشگاه صنعتی شریف است.

نمایندگی مردم بابل در چهار دوره مجلس شورای اسلامی در دوره های سوم، چهارم، ششم و هشتم، معاون عمرانی استانداری مازندران، استاندار خراسان شمالی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران، مشاور وزرای نیرو و کشور و ریاست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، رییس هیأت مدیره شرکت سازمان توسعه مسکن ایران، عضو هیات موسس و رییس هیأت امنای دانشگاه علوم و فنون مازندران و عضو اصلی هیأت مدیره شرکت هواپیمای جمهوری اسلامی (هما) از جمله سوابق و مسئولیت های محسن نریمان بوده است.