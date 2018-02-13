به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، بنعلی ایلدریم نخست وزیر ترکیه امروز سه شنبه در اظهاراتی هشدار داد: گروه های تروریستی پ‌ک‌ک، پ‌ی‌د و ی‌پ‌گ به شما اعلام می کنم که به حامیان خود اعتماد نکنید؛ نابودی شما نزدیک است.

نخست وزیر ترکیه ادامه داد: این بار سخت اشتباه کرده اید؛ چرا که مانند همیشه از مرزهایمان دفاع و حفاظت می کنیم.

بنعلی ایلدریم در ادامه بدون اشاره به تداوم عملیات نظامی آنکارا در خاک سوریه بر خلاف موازین بین المللی و بدون کسب مجوز از دولت قانونی دمشق ادعا کرد: ما به خاک هیچ کشوری چشم ندوخته‌ ایم.

وی تصریح کرد: آمریکا چه هدفی از همکاری با گروه‌های تروریستی دارد؟ این راه، مسیری تاریک و بن بست است. هنوز فرصت برای بازگشت از این اشتباه وجود دارد. دیگر از این افراد حمایت نکنید و برایشان سلاح نفرستید.

لازم به ذکر است، ارتش ترکیه از ۳۰ دی ماه عملیات کنونی این کشور در شهر عفرین واقع در شمال سوریه را بر خلاف موازین بین المللی در کسب مجوز از دولت قانونی دمشق علیه نیروهای حمایت آمریکا آغاز کرده است.

این در حالی است که دولت سوریه پیشتر درباره نقض حریم هوایی و تمامیت ارضی این کشور توسط ترکیه هشدار داده و این اقدام آنکارا را «تجاوز» نامیده بود.